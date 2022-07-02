نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن 2500 شدة .. الطريقة السريعة لشحن شدات ببجي موبايل 2022 على أحدث آلية مطلقة من شركة pubg mobile game في المقال التالي
تعد لعبة ببجي موبيل من أكثر الالعاب التي حازت على شعبية كبيرة وشهرة واسعة حول العالم نظرا لما تتمتع به هذه اللعبة من مميزات الأمر الذي جعلها تحظى بإعجاب الكثيرين من عشاق الألعاب الإلكترونية، كذلك حرصت الشركة المطورة لهذه اللعبة بعمل قاعدة إعلانية عريضة وذلك من أجل حث المشاهد على تجربة هذه اللعبة الأمر الذي ساهم في سرعة انتشارها بسرعة رهيبة ولهذا كثر التساؤل عن طريقة شحن شدات ببجي مجانا وذلك لشراء الملابس والأسلحة دون أن يتكلف اللعب دفع أي مصروفات.
الطريقة السريعة لشحن شدات ببجي موبايل 2022
لكي تحصل على شدات ببجي مجانا يرجى اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: قم بتحميل النسخة الاصلية للعبة من خلال متجر جوجل بلاي لأنظمة الأندرويد أو من خلال متجر ابل ستور لأنظمة الايفون.
- الخطوة الثانية: فبعد تحميلك للعبة سوف تحصل على عدد من الشدات المجانية التي تعد جائزة لك لتحميلك للعبة بجي موبايل.
طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجانا
- أولا: قم بفتح اللعبة على هاتفك أو على الجهاز اللوحي الخاص بك.
- ثانيا: قم بتسجيل مز ID الخاص بك ثم اكتب الرقم السري.
- ثالثا: وبعد ذلك قم باختيار شخصية معنية لك وذلك لتسجيل حسابك.
- رابعا: بعد انتهاء إعداد الحساب ثم تلاحظ انه قد تم منحك عدد من الشداد المجانية وذلك لتجربة اللعبة، ويمكنك بعد ذلك شحنها إذا أردت الحصول على عدد من الشداد أكثر وإن لم تكن في حاجة إلى شحنها يمكن الانتظار حتى تمنحك اللعبة شدات إضافية على سبيل الهدية.
مميزات لعبة ببجي موبايل 2022
وفرت لعبة ببجي موبايل 2022 للاعبين العديد من المميزات والتي من أبرزها ما يلي:
- أن هذه اللعبة وفرت للاعبين إمكانية الإعادة للحياة بعد خسارتهم في أي مرحلة من مراحل اللعبة.
- تمنح اللعبة للاعب الحصول على المال وبعض القطع الذهبي بالإضافة إلى الحصول على موارد أخرى عند تخطي أي مستوى من مستوياتها.
- عند تخطي اللاعب لمرحلة سوف يحصل على ترقيات مجانية للصعود إلى مستويات أعلى.
- يمكن اللاعب من تكوين فريق لممارسة اللعبة معه وذلك للحصول على المتعة والإثارة.
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