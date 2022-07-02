نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزة الآن.. نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات نظام 3 و 5 سنوات موقع fany.emis.eg الرسمي من الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات لا تزال هي تريند البحث عبر محركات البحث جوجل منذ ساعات، خاصة أن موعد إعلان نتيجة الدبلوم نظام 3 و 5 سنوات اقترب حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إن الوزارة صرحت أنه مع بداية الأسبوع المقبل سوف يتم الإعلان عن النتيجة في جميع المحافظات إلكترونيا، من خلال موقع fany.emis.eg الرسمي من الوزارة، هذا وسوف يتم اظهار النتيجة لكل طالب وطالبة لم تقدموا بالامتحانات فور أن يتم تسجيل الدخول علي الموقع بتدوين بيانات الطالب، وهي التي تجدها موضحة عبر هذا التقرير، والمزيد من التفاصيل الأخري التي تبحث عنها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات نظام 3 و 5 سنوات

أصبح بامكانك بعد دقائق الاستعلام عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات، عن نتيجة شهادة الدبلوم نظام 3 و 5 سنوات، وذلك من خلال بوابة التعليم الفني الموقع الالكتروني الاشهر بين طلاب الدبلوم في مصر، تم اطلاق الرابط من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهدف الأساسي من استخدام هذا الموقع هو توفير المعلومات التي يبحث عنها طلاب الدبلومات كذلك يتيح فورا نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 بالاسم في جميع المحافظات،هذا وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة 90% هي النسبة التي سجلها طلاب الدبلومات من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي الحالي، فيما لم يتم الإعلان عن نتيجة نسبة النجاح العامة لمختلف الشعب والتخصصات حتي الآن.

موقع بوابة التعليم الفني 2022

من خلال رابط موقع بوابة التعليم الفني 2022 سوف تحصل في لحظات علي نتيجتك، وذلك لتلك التخصصات والأقسام التي تتوافر في نظام التعليم لطلاب الدبلومات نظام ثلاثة سنوات ونظام خمس سنوات

نتيجة دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

نظام 3 سنوات. رابط نتيجة دبلوم زراعة نظام 3 سنوات.

نظام 3 سنوات. موقع نتيجة دبلوم صناعة نظام 3 سنوات.

نظام 3 سنوات. نتيجة دبلوم فندقي نظام 3 سنوات.

موقع نتيجة دبلوم صناعي نظام 5 سنوات.

نتيجة دبلوم تجاري 5 سنوات.

لينك نتيجة الدبلومات جميع التخصصات الأخري.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات جميع التخصصات

هذا ونوفر لكم شرح توضيحي للخطوات المتبعة عند قيامك بالحصول على نتيجتك للعام الحالي 2022 والتي يترقبها الالف من الطلاب والطالبات في هذا القطاع الهام، والذي أصبح محل اهتمام كبير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحرص كل الحرص علي توفير مناهج متطورة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم الصناعي والفني في مصر، لإعادة تأهيل الخريجين بشكل متميز لتطوير وتنمية الإنتاج المصري الذي يقوم علي سواعد هؤلاء الخرجين

توجة فورا إلي رابط بوابة التعليم الفني.

سجل اسم الطالب ثلاثي.

ادخل رقم الجلوس.

حدد القسم ونظام الدراسة.

اترك تعليقك وسوف نشير اليكم فورا بعد إعلان نتائج الطلاب في الدبلومات الفنيه بالاسم خلال الساعات القادمة.

هذا وتستمر حتي الوقت الحالي اعمال التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الدبلومات الفنيه 2022 في جميع المحافظات ، وسوف تقوم الوزارة بإعلان النتيجة خلال الساعات القادمة ، من خلال الرابط الذي قمنا بالاشارة آلية في هذا التقرير المقدم لكم من موقع ثقفني، علما بأن خدمة التعليقات متاحة للجمهور ويمكنكم ترك تعليقك بالاسم ورقم الجلوس حتي نشير اليكم فور إعلان النتيجة.

إعلان نتيجة الدبلومات 2022 خلال ساعات

منذ لحظات أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج شهادة الدبلوم الفنية 2022 جميع المحافظات جاهزة الان، وسوف تعلن خلال الساعات القادمة عبر موقع بوابة التعليم الفني، هذا وسوف يتم الاتصال هاتفيا من قبل الوزارة لتهنئة الطلاب الاوائل في شهادة الدبلوم للعام الحالص، تابعونا خلال اللحظات المقبلة لتتعرف علي النتيجة فورا.