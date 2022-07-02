نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شهادة الدبلوم.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس fany.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات، لازالت عمليات الترقب مستمرة والبحث يتزايد يوميا في محاولة الوصول إلي نتائج الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر موقع fany.gov.eg المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولذلك وجب علينا الإشارة إلي أن الوزارة أعلنت أن النتيجة سوف تكن متاحة للطلاب والطالبات في جميع المحافظات مطلع الاسبوع المقبل، لذلك نستعرض لكم في هذا التقرير الشامل كافة التفاصيل واخر الاخبار عن نتيجة الدبلومات الفنيه، حتي تتعرف علي ميعاد إعلانها وموعد امتحانات الدور الثاني، كذلك نكشف لكم عن خدمة تقديم تظلمات المتاحة لطلاب وطالبات الدبلومات بنظام ثلاثة سنوات ونظام خمس سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس هو المصدر الذي يوفر لك الجهد والوقت للاطلاع علي نتيجتك، وذلك فور إعلانها رسميا خلال الدقائق المقبلة، وذلك بعد التصريح بإعلانها بداية من الأسبوع القادم، إلا أنه لم يتم تخصيص يوم معين للنتيجة، ومن ثم يترقب طلاب الدبلومات نتيجة دبلوم تجارة 2022 بالاسم، كذلك نتيجة دبلوم صناعي 2022 جميع المحافظات، بالإضافة إلي نتيجة دبلوم زراعة 2022 برقم الجلوس، وهي الاقسام الاشهر في دبلوم نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنيه بالاسم

أما بالنسبة لموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلانها مطلع الأسبوع المقبل، ومن ثم سوف يتحصل جميع الطلاب على النتيجة قبل عيد الاضحي المبارك، لذلك سوف نوفر الخطوات اللازمة حتي تستهلك عن النتيجة إلكترونيا

قم بزيارة موقع بوابة التعليم الفني.

سجل الاسم ورقم الجلوس.

اختر القسم التابع له التلميذ.

انقر استعلام.

في صندوق الوصف يمكنك ترك تعليقك أو استفسارك حول نتيجة الدبلومات الفنيه.

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022

فيما يتعلق بامتحانات الدور الثاني 2022 للدبلومات الفنية، فقد تم اعتماد يوم 30 يوليو أولي ايام عقد الامتحانات للراسبين، إلا أن جدول الامتحانات لم يعلن حتي الآن، وذلك لحين إعلان نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 بالاسم اولا، حيث يترقبها الطلاب علي مستوي الجمهورية منذ ساعات، إلا أنها لم تعلن حتي الآن، نعدكم بتحديث التقرير المقدم من موقع ثقفني فور صدور اي جديد حول النتيجة.

هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج الخاصة بشهادة الدبلومات الفنيه 2022 جميع المحافظات ، من المقرر أن تتاح عبر موقع بوابة التعليم الفني المخصصة لطلاب الدبلومات الفنيه ، هذا وقد تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنيه لاصحاب القدرات الخاصة، والتي وصلت بها نسبة النجاح الي 90%، هذا وسوف يتم الإعلان عن النتيجة للطلاب مطلع الأسبوع المقبل.

موقع بوابة التعليم الفني 2022

هذا ومن المقرر وفقا لنظام عرض النتائج المتبع في السنوات الأخيرة في جمهورية مصر العربية، إن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات من خلال الرابط الرسمي للوزارة، هذا وقد أطلقت الوزارة رابط موقع بوابة التعليم الفني لهذا الغرض تحديدا وتم تخصيص لطلاب الدبلومات فقط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة نجاح الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة جات علي نحو متميز، وقد وصلت إلي 90%، هذا ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات خلال الساعات القادمة، وبشكل أكثر وضوحا نترقب إعلان النتيجة عبر بوابة التعليم الفني مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وفق احدث تصريحات الوزارة حول النتيجة.