استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 الفصل الثالث عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

بإمكانك أن تستخدم رقم الهوية في الاطلاع على النتيجة ودون الحاجة لكلمة سر، وهذا متاح للطلاب وأولياء الأمور حتى يتمكنوا من التعرف على النتيجة بمجرد ظهورها، دون أن يحتاجوا للذهاب للمدرسة بالشكل الشخصي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة استخراج نتائج الطلاب الهوية.

استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

بإمكان الطالب أن يقوم باستخراج النتيجة والاطلاع عليها، وهذا يكون من خلال استخدام رقم الهوية دون أن يكون بحاجة لاستخدام كلمة السر، حيث أنه في بعض الأحيان يتعرض الطلاب لنسيان كلمة السر ويشعروا بأن هناك مشكلة في الدخول على المنصة، وإليكم طريقة استخراج النتيجة عبر رقم الهوية وهي كالآتي:

تقوم أولاً بزيارة نظام نور.

تضغط على اختيار نسيت اسم المستخدم.

تقوم بكتابة رقم الهوية التابع للطالب بمكان مخصص.

تدخل رمز التحقق وتضغط على كلمة التالي.

تتبع التعليمات حتى تستعيد اسم المستخدم وكلمة السر.

عليك بالرجوع للصفحة الأساسية التابعة لنظام نور.

تقوم بإدخال اسم المستخدم ثم عليك أن تكتب كلمة السر.

تقوم بكتابة رمز الصورة وتضغط فوق تسجيل الدخول.

تنقر فوق التقارير المتواجدة بواجهة حساب نور.

تختار الإشعار الأكاديمي المتواجد بالتقارير الأخرى.

تقوم بالاطلاع على درجة الطلاب.

الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الهوية

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال استخدام رقم الهوية بنظام نور، وإليكم الطريقة الخاصة بالاستعلام عن النتيجة وهي كالآتي:

تنتقل لنظام نور https://noor.moe.gov.sa .

تنقر على تسجيل الدخول نفاذ الوطني.

تكتب رقم الهوية للطالب بالمكان الخاص باسم المستخدم.

تدخل كلمة السر التابعة لحساب المستخدم لأبشر.

فوق خانة تسجيل الدخول.

تقوم بإجراء التحقق وتنتقل لحساب نور.

تضغط بعدها على كلمة التقارير المتواجدة بالجزء الأيمن للشاشة.

تنقر على كلمة تقارير أخرى وتختار الإشعار الأكاديمي.

تطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الطلاب.

نتائج الطلاب بحساب ولى الأمر بنظام نور

يمكن لأولياء الأمور أن يقوموا باستخراج نتائج أبنائهم والتعرف عليها بنظام نور بمنتهى السهولة، وإليكم الطريقة الصحيحة لاستخراج النتيجة بحساب ولي الأمر وهي كالآتي: