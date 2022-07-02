نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك فهد الأمنية وظائف لخريجي الثانويه 1443 التقديم عبر jobs.sa بالخطوات في المقال التالي
قامت كلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب القبول في وظائفها للالتحاق برتبة ضابط ويمكن التقديم فقط للطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية العامة، وكشفت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية أنه سيتم فتح باب التقديم من يوم الثالث من ذي الحجة 1443هـ والقديم متاح لمدة خمسة أيام فقط وعلى الأشخاص الذين يرغبون في التقديم أن يسرعوا في ذلك وسنقوم في سطور مقالنا التالية توضيح كل المعلومات بشأن هذه الوظائف.
موعد التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1443هـ
أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم فتح باب التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية السعودية عبر jobs.sa ابشر منذ يوم بعد غد الإثنين الموافق الثالث من شهر ذي الحجة 1443هـ أي الذي يوافق في التقويم الميلادي يوم الثاني من شهر يوليو الجاري 2022م، وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يتم فتح باب التسجيل لمدة خمسة أيام فقط أي أنه متوفرًا حتى يوم السابع من ذي الحجة 1443هـ أي السادس من يوليو 2022م.
شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ضابط 2022م
- يجب أن يكون الطالب الخريج من المرحلة الثانوية سعودي الجنسية وغير أجنبي تمامًا ويقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- لا يجب أن يكون الطالب قد تم طرده من أحد المعاهد أو الكليات العسكرية السعودية من قبل ويجب أن يتمتع بحسن السلوك والسيرة والتصرّف.
- عمر الطالب المتقدم يجب أن يتراوح بين 17 إلى 22 عام وتقديم صورة من رقم هويته الوطنية لإثبات سنه القانوني.
- التقديم متوفر لخريجي العام الجاري من الشهادة الثانوية العامة سواء كانت طبيعية أو شرعية ويجب أن يكون انتهى تمامًا منه بنجاح لا يقل عن 80%.
- في حالة أن الطالب قد حصل على الثانوية العامة من خارج البلاد فإنه يجب أن يحصل على معادلة شهادة الثانوية من قبّل وزارة التربية والتعليم السعودية.
- كما يجب أن يتوافر به كل الشروط والمعايير الخاصة بملائمته صحيًا وبدنيًا للوظائف واجتيازه لكل الاختبارات الخاصة بالفحوصات الطبية و اللياقة الجسدية.
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