رئيس هيئة الأركان الروسى يتفقد القوات المشاركة بالحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس هيئة الأركان الروسى، فاليرى جيراسيموف، سير عمل القوات الروسية المشاركة فى العملية العسكرية فى أوكرانيا، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع الروسية.





وبحسب بيان الدفاع الروسية، فقد "تفقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسى، النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليرى جيراسيموف، سير عمل القوات الروسية المشاركة فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا". كما أشار البيان إلى أن جيراسيموف استمع إلى تقارير المسؤولين والقادة العسكريين بشأن الوضع الحالى والإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة الروسية فى مناطق العمليات الرئيسية فى أوكرانيا فى مختلف الاتجاهات.

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