جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفستى" الروسية، قال مصدر محلى فى ننجرهار، إن الانفجار وقع ليلا فى منطقة رودات، منوهًا بأن الانفجار وقع جراء عبوة ناسفة، ما أدى لسقوط جرحى أحدهم فى حالة حرجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 10 أشخاص فى انفجار قرب مدرسة بإقليم ننجرهار فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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