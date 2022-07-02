عاجل.. إسرائيل تستهدف جنوب طرطوس السورية بعدة صواريخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت - أن إسرائيل استهدفت بعدة صواريخ عدة أماكن فى محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية.

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