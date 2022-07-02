الصين تخفف قيود دخول الأمريكيين إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - أصدرت السفارة الصينية فى واشنطن إشعارات، فى وقت متأخر أمس الجمعة، تؤكد أن الصين ستخفف القيود المفروضة على دخول الأمريكيين إلى البلاد،‭‭ ‬‬وأنها ستسمح أيضا بدخولهم إذا قدموا من دولة ثالثة، وذلك فى إطار تسهيل قواعد مواجهة انتشار "كوفيد-19" فى البلد الآسيوى.





وكانت سياسة "صفر كوفيد" التى تنتهجها الصين للحد من انتشار كورونا، قد أدت إلى العديد من العوائق أمام السفر الدولى، بدءًا من القيود المفروضة على إصدار جوازات السفر، وتجديد جوازات السفر للمواطنين الصينيين، وصولاً إلى متطلبات الحجر الصحى الصارمة عند الوصول.

وحسبما نقلت "رويترز" الإخبارية، قال البيان الصينى إنه يمكن للأمريكيين الذين لديهم نتائج اختبار كوفيد حديثة سلبية، ويتطلعون إلى دخول الصين التقدم للحصول على رمز صحى أخضر واستلامه للسفر من الولايات المتحدة أو دولة ثالثة.

وكانت السفارة تمنح الرموز الصحية للمواطنين الأمريكيين القادمين مباشرة من الولايات المتحدة فقط فى الماضى، فيما خففت الصين فى الآونة الأخيرة نفس القيود المفروضة على مواطنى الدول الأخرى.

وتسببت هذه القيود، إلى جانب عدد محدود من الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى الصين، فى ارتفاع أسعار التذاكر إلى عشرة آلاف دولار.

وتأتى القرارات الصينية الأخيرة بعد تخفيف طفيف مماثل لقواعد اختبار كوفيد للأشخاص الذين يصلون إلى الصين من دول منها الولايات المتحدة، والذى تم الإعلان عنه فى 18 مايو.