مقتل شاب أمريكى من أصل إفريقى بالرصاص على يد الشرطة يثير احتجاجات

جدة - نرمين السيد - قتل شاب أمريكى من أصل إفريقى بعشرات الرصاصات التى أطلقتها الشرطة الأمريكية، مساء الإثنين الماضى، فى أكرون بولاية أوهايو، ما أثار تظاهرات غاضبة أمس الجمعة، فى هذه المدينة القريبة من كليفلاند شمالى الولايات المتحدة.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قتل جايلاند ووكر، 25 عاما، أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية.

وفى بيان، قالت شرطة مدينة أكرون إن السائق الشاب أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة، مضيفة أن "تصرفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت، وأطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوا المشتبه به خلال فراره".

وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أنها عثرت على سلاح فى السيارة التى تركها السائق الشاب، حيث أوقفه إداريا عناصر الشرطة المعنيون بمقتله فى انتظار انتهاء التحقيق القضائى.

كما فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقًا يفترض أن تنشر فى الأيام المقبلة تسجيلات الكاميرات التى كانت بحوزة عناصرها، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن إطلاق النار، حيث أطلق 8 شرطيين أكثر من 90 رصاصة باتجاه ووكر.

وعبر تويتر، قالت منظمة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر): "أصابوه 60 مرة".

وطالبت عائلة ووكر السلطات الأمريكية، يوم الخميس الماضى، بإعطائها توضيحات، داعية خلال مؤتمر صحفى إلى أن تظل التظاهرات الغاضبة سلمية، ذلك فى وقت بدأ متظاهرون يتجمعون، منذ الأربعاء، خارج مبنى البلدية ومركز الشرطة فى أكرون المعروفة بكونها مسقط رأس نجم كرة السلة ليبرون جيمس.