روسيا: كييف تحتجز 70 سفينة أجنبية فى 6 موانئ

جدة - نرمين السيد - وأشار البيان الروسى إلى أنه "فى 6 موانئ هى خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني، لا تزال 70 سفينة أجنبية محتجزة".
ولفت إلى أن "تهديد القصف الذى أحدثته كييف وخطر الألغام التى زرعتها لا تمنح السفن فرصة الخروج إلى عرض البحر".
وأضاف: "نتيجة للإجراءات المتخذة، تمكنت البحرية الروسية من إزالة خطر الألغام فى المنطقة المائية لميناء ماريوبول، وتستمر عمليات ترميم البنية التحتية للميناء كما هو مخطط لها".
وشدد على أن "سلطات كييف تواصل التهرب من التفاعل مع ممثلى الدول والشركات المالكة للسفن من أجل ضمان الخروج الآمن للسفن الأجنبية".
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