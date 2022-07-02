الصين تسجل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، منها 72 إصابة مصحوبة بأعراض و196 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 245 إصابة جديدة منها 37 إصابة مصحوبة بأعراض و208 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225747 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين ومدينة شنغهاي لم تسجلا أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض أو أي حالات بلا أعراض، دون تغير عن اليوم السابق.

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