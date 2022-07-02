العالم اليوم - سوريا: جرحى بـ"عدوان إسرائيلي" استهدف طرطوس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 يوليو 2022 08:15 صباحاً - اتهمت سوريا، السبت، إسرائيل بشن "عدوان جوي" بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غربي طرابلس مستهدفا جنوبي طرطوس.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح وبعض الأضرار المادية.

ومنذ عدة سنوات، تهاجم إسرائيل ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنتشر قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، لدعم بشار الأسد.