رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 

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عمر شويل - جدة رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول، يبحث طلاب الثالث المتوسط بدولة العراق عن نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الجديد 2022، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على تشديد التعقيمات والمراقبة على الطلاب أثناء أداء امتحانات النصفي الثالث في جميع اللجان، كما كانت هناك مراقبات يومية من المسئولين لمتابعة نظام سير الإمتحانات، وبمجرد أن انتهى الطلاب من الامتحانات في جميع محافظات العراق بدأت عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية، كما قد انتهت عمليات رصد الدرجات وتم اعتماد النتائج ورفعها على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة العراقية، لذلك يبحث جميع الطلاب عن النتيجة، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط.

رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول

شددت وزارة التربية والتعليم العراقية على جميع المصححين بالتدقيق عند تصحيح الاختبارات، وقد انتهت عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات النهائية لجميع طلاب الثالث المتوسط، لذلك نجد البحث عن النتيجة من قِبل الطلاب وأولياء أمورهم مهول، لرغبة جميع الطلاب في الإطمئنان على النتيجة، وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة وكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

انتهي طلاب الثالث المتوسط بدولة العراق من أداء الامتحانات منذ يوم 11 من شهر يناير الماضي وسط إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الطلاب وتجنب تفشي فيروس كورونا، وينتظر الطلاب النتيجة للتأكد من نجاحهم للانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية النتيجة عبر الموقع الخاص بها أو من خلال برامج مخصصة للإستعلام عن النتائج، ويمكن معرفة النتيجة من خلال موقع الوزارة باتباع الآتي.

يتم الانتقال إلى خانة البحث وكتابة اسم موقع موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعدها يتم الضغط على الموقع واختيار الاستعلام عن النتائج.

لابد من تحديد نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

كتابة الاسم ورقم الامتحان وتحديد المحافظة المقيم بها الطالب وكتابة باقي البيانات المطلوبة.

الضغط على عرض النتائج.

سوف تظهر النتيجة بي دي اف ومحملة بالدرجات الخاصة بالطالب في جميع المواد الدراسية.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق من الممكن لكافة الطلبة والطالبات من تلك المرحلة أن يقوموا بالاستعلام الفوري عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال التوجه للمنصة التعليمية التي تتبع العراق، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المطلوبة والخطوات التي لا بد من اتباعها كي يسهل على الطالب الوصول لبيانات النتيجة فيمكن الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط بالعراق لهذا العام من السهل استخراجها بكل سهولة حيث أعلنت الجهات المسؤولة بتعليم العراق عن اكتمال مختلف الإجراءات التي تسبق الظهور للنتيجة من تصحيح ورصد ومراجعة لكافة الأوراق الخاصة بطلاب الثالث المتوسط على مستوى مدارس العراق بالكامل والآن يجري عمل متابعة لكافة أعمال المراجعة مرة أخرى على الدرجات الخاصة بمختلف الطلاب مع التأكد من صحتها، ومراجعة الأوراق بالكامل ومن ثم تحصل على الاعتماد الرسمي من قبل الجهة المعنية بالتعليم، ويتم رفع كشوف النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بتعليم العراق، ولا بد من استكمال بعض الخطوات واستيفاء البيانات وذلك من أجل أن يقوم الطالب بالكشف السريع عن نتيجته من خلال الذهاب الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو الذهاب الى موقع نتائجنا أو ناجح لمعرفة النتائج ومن دون أن يذهب لمقر المدرسة لمعرفة النتيجة، ومن أهم خطوات الاستعلام عن النتيجة ما يلي في تلك النقاط القادمة، من الممكن إجراء الاستعلام السريع عن النتيجة من خلال اتباع بعض الخطوات والتي من خلالها سيكون من السهل الحصول على بيان الدرجات والخطوات من خلال الدخول الي موقع وزارة التربية أو يمكن الدخول الي موقع نتائجنا أو التوجه أيضا الي موقع ناجح

التوجه عبر رابط وزارة التعليم لمنصتها الرسمية على الإنترنت.

يقوم الطالب بالتعامل مع واجهة المنصة الرئيسية بضغط أيقونة نتائج.

يتم النقر على التالي فيتوجه الطالب لنموذج البيانات.

يملأ كل المطلوب ثم يقوم بمراجعته.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم إرسالها.

يتم طباعة النتيجة بخطوات سهلة وسريعة

وقد تم توضيح الطريقة والإرشادات لاستخراج النتيجة بالمنصة الرسمية للتعليم، وعلى الطالب فقط أن يتبع الخطوات بالتفصيل، وذلك حتى يستطيع استخراج نتيجته، وسنذكر تلك الخطوات لتكون دليل الطالب كي يطلع على نتيجته بكل سهولة، والخطوات تكون على هذا النحو القادم يتم الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائج

نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2022 من بين البيانات التي يجري البحث عنها، ويهتم بمعرفتها مختلف الطلاب ممن درسوا بتلك المرحلة التعليمية، وأجروا مختلف اختباراتهم على كل المقررات الدراسية، ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن النتيجة الخاصة بالثالث المتوسط بمختلف مدارس العراق التي تتواجد بشتى أنحاء محافظات الدولة العراقية.

صرحت الجهات المسؤولة بالدولة العراقية وبالتحديد بوزارة التعليم التي تتبع العراق أن النتيجة بالفعل بصدد الظهور، حيث يرغب مختلف الطلاب ممن درسوا بالثالث العراقي في أن يعرفوا تفاصيل هامة تتعلق بالنتيجة وظهورها مثل الموعد لاستخراج النتيجة، أو الطريقة التي من خلالها من الممكن لكافة الطلبة والطالبات أن يقوموا بالاستعلام الإلكتروني السريع عن بيانات النتيجة

وقد أكدت التعليم أن النتيجة لا سبيل للحصول السريع والموثوق عليها إلا عن طريق الاستعانة بالبوابة الإلكترونية والتي تتبع التعليم العراقي حرصا منها على أن تيسر على مختلف الطلاب القيام بخطوة استخراج بيانات شهاداتهم من خلال الإنترنت بسرعة وبسهولة، وفيما يلي نوضح الطريقة التي من الممكن أن نحصل بها على مستند يثبت اجتياز مرحلة السادس

موعد اظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط

نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق نتابع آخر ما قد توصلنا له من معلومات جديدة بشأنها عبر ما يلي من تقريرنا التالي حول ميعاد الإعلان وبشكل رسمي عن النتيجة وكل ما يتعلق بكيفية استخراجها وبشكل إلكتروني حيث أعلن المسؤولون بالتعليم بالعراق عن أن الاستعلام سيكون بشكل إلكتروني عن النتيجة،

نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق نتعرف على أهم المعلومات عنها بعد أن صدر الإعلان الرسمي من قبل جهة مسؤولة عن أن الاستخراج للنتيجة سيكون من خلال استخدام البوابة الرسمية الخاصة بالتعليم في العراق، حيث أوضحت المنصة مختلف التعليمات الخاصة باستخراج النتيجة، فسوف يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا

الضغط على المربع التالي.

يقوم الطالب بالدخول للقسم الخاص بالنموذج الإلكتروني المرفق.

لا بد من إدخال مختلف المعلومات التي تتعلق بالطالب وسنته الدراسية، ويقوم بتدوين رقم التسجيل.

الخطوة التالية تتمثل في مراجعة كافة البيانات التي قام الطالب بتدوينها بالحقول المخصصة.

ينقر على المربع عرض نتيجة.

تظهر له كل المعلومات المتعلقة بالدرجات التي حصل عليها

نتيحة الثالث المتوسط بالعراق يسهل على كل الطلبة والطالبات ان يقوموا باستخراج درجاتهم بكل سهولة وذلك من خلال استخدام الإنترنت وهو ما قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم بالدولة العراقية حيث مازال الطلاب يبحثون عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق ومنتظرين النتيجة بفارغ الصبر وذلك للاطمئنان على النتيجة والحصول علي اعلي الدرجات

ومن خلال الآتي نتحدث بالتفصيل حول آخر التفاصيل التي تخص الثالث المتوسط وموعد نتيجته وكيفية الاستعلام عنها، يبحث الآن جموع الطلاب ممن تخطوا مرحلة الاختبارات بالثالث المتوسط بالعراق عن أهم المعلومات حول نتيجتهم وقد طمانتهم المصادر المسؤولة في الوزارة أن النتيجة سوف يتم الإعلان عن ظهورها بنسب نجاح تفوق العام الماضي، كما ان الإعلان عنها ومن خلال البوابة الإلكترونية التي تتبع التعليم الحكومي العراقي ولا بد لكل طالب ان يكون على دراية بالخطوات الواجب اتباعها حتى يستطيع ان يستعلم بنجاح عن بيان الدرجات الخاصة بهم ومن الممكن ان يقوم الطالب لاستخراج النتيجة وفق تلك الطريقة الجاري عرضها بالفقرة القادمة حيث تم استخراج بيان درجات الطالب بالثالث المتوسط من خلال اتباع تلك الخطوات التالية،الخطوة الأول تكون باستخدام الرابط المباشر الخاص بموقع الوزارة التي تتبع التعليم بالعراق، يتم الدخول لقسم نتائج المراحل التعليمية لا بد وان يحدد الطالب المرحلة التعليمية التي يتبعها، يقوم بكتابة كل المعلومات المطلوبة في النموذج الإلكتروني المرفق بالموقع. بعد ان يتحقق الطالب من مختلف المعلومات التي تم إدخالها في النموذج الإلكتروني يقوم بالضغط على مربع اسفل النموذج وهو مربع إرسال، يقوم الطالب بعدها بضغط زر عرض النتيجة.

صرحت المصادر المسؤولة بالتعليم العراقي عن أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان بشكل رسمي عن النتيجة، وكل التفاصيل الخاصة بها، حيث تعتبر مختلف المديريات على مستوى كل محافظات العراق قد انتهت من الرصد والتصحيح والمراجعة لكل الدرجات الخاصة بالطلاب من تلك المرحلة لذا يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم

والآن جميع الطلبة والطالبات في حالة من الترقب لظهور النتيجة بأي وقت، وأضاف المسؤولون أن النتيجة ستكون متاحة من خلال الاستعانة بالرابط الرسمي المخصص للدخول للشبكة العنكبوتية والاطلاع على مختلف بيانات النتيجة بالكامل، لذا يمكن الدخول الي موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق أو الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو الدخول الي موقع ناجح

نتيجة الثالث المتوسط العراقي تعتبر من بين أهم النتائج التي يزيد البحث بشأنها نظرًا لأنه في هذا التوقيت من كل عام تظهر النتيجة بكل تفاصيلها والتي يكون من السهل الوصول لها من خلال الاستعانة بالرابط الإلكتروني الخاص بمنصة التعليم، وعن طريق خطوات بسيطة تتم على الإنترنت يستطيع الطالب أن يستخرج نتيجتها وبكل سهولة، فيتم الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن النتائج