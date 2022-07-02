الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر https://fany.emis.gov.eg/ 

نتيجة الدبلومات الفنية 2022، ينتظر طلاب الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية النتيجة، وذلك بعدما انتهت الإمتحانات في بداية شهر يونيو الجاري دون أي شكاوي أو صعوبات في الامتحانات، كما كان هناك اهتمام من قبل الإدارات التعليمية ومتابعات مستمرة على اللجان لبيان نظام سير الإمتحانات وفحص اللجان والاستماع إلى آراء الطلاب في الامتحانات، وقد انتهت الإمتحانات دون أي شكاوي أو إصابات بين الطلاب، لذلك منذ أن انتهت الإمتحانات ويبحث الطلاب عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، حيث اقتربت عمليات التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء لرفع الدرجات على موقع الوزارة ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة، لذلك سوف نوضح لكم طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية.

استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

كثير من طلاب الدبلومات الفنية يترقبون ظهور النتيجة للتقديم في المعاهد والكليات المناسبة لمجموعهم الكلي، حيث لا يمكن للطالب الالتحاق بالمعهد أو الكلية إلا بعد معرفة النتيجة، كما يريد كل طالب الاطمئنان على نتيجته، فقد كانت جميع الامتحانات هذا العام بدقة و بتطبيق إجراءات وقائية واحترازية حفاظاً على صحة الطلاب، كما كانت هناك متابعات مستمرة من الوزارة بضرورة إتباع اللجان والتأكد من عدم وجود أي مشكلة تواجه الطلاب أو المراقبين.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

صرح نائب وزير التربية والتعليم بأنه جاري الإنتهاء من عمليات تصحيح اختبارات الدبلومات الفنية، ولم يتبقى سوى القليل من الأيام لرصد الدرجات النهائية ورفع النتيجة لاعتمادها من المحافظين ومن المتوقع ظهورها الأسبوع المقبل، وبعدها سوف تكون متاحة على موقع الوزارة وموقع الإدارات التعليمية التابع لها كل طالب، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة وإتباع الآتي.