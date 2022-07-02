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عمر شويل - جدة الرقم المجاني مساعدة محمد بن راشد ال مكتوم الذي يتطلع إلي فتح باب التسجيل الإلكتروني في الموقع من جديد من كافة المحتاجين، من داخل دولة الإمارات أو من خارجها، حيث تقبل المؤسسة طلبات الإماراتيتين المواطنين وغير المواطنين كما تم رصد العديد من الطلبات للمحتاجين من خارج دولة الإمارات، بما يجعل مؤسسة الشيخ مقصد لجميع الراغبين في المساعدات بأنواعها في جميع أنحاء العالم.

[الرقم المجاني مساعدة محمد بن راشد ال مكتوم] ديوان ولي العهد والاستعلام عن طلب mbrch.gov.ae

حيث قام الشيخ محمد بن راشد نائب الحاكم الإماراتي الحالي بإدارة المؤسسة الإنسانية التي تم إطلاقه من الشيخ خليفة في 1997 لمساعدة المحتاجين من أبناء الدولة وغيرهم، حيث أعلن الشيخ خليفة أن المال مال الله وأن مساعدة المحتاجين او المكرم=وبين تزيد المال ولا تنقصه، وقد استكمل أبناء زايد مسيرة العطاء بمتابعة المؤسسة الإنسانية والتي يتم فيها التوزيع الرسمي والمحكوم من المال والمساعدات إلى الفئات المحتاجة، والتي يتأكد لدى الجمعية أنها تحتاج بالفعل إلى مساعدة عاجلة.

أنواع مساعدات ديوان ولي العهد الخاضع لإشراف الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم

وتكون أنواع المساعدات التي يتم تقديمها من جمعية الشيخ الإنسانية متنوعة بما يعود بالنفع والمساعدة لجميع المحتاجين، وتتلخص في التالي:

تقديم مساعدات مالية عاجلة تصل إلى 20 ألف درهم للمحتاجين من أصحاب الديون التي قد تؤدي إلى الحبس لغير القادرين.

يتم تقديم مساعدات علاجية عاجلة لأصحاب الأمراض التي لا يقدر أصحابها على العلاج.

تقوم الجمعية بالتشارك في مشروعات توصيل المياه إلى الاسر الفقيرة وزراعة النخيل كذلك.

يتم تقديم منزل مجاني مناسب لغير القادرين ويكون ممولا بدعم مالي للتأثيث لا يسترد.

تقوم بتقديم المساعدات التعليمية لغير القادرين بما يكون يد عود للطلاب المتطلعين إلى الحصول على فرص تعليمية مناسبة.

وتتيح المؤسسة الرقم المجاني مساعدة محمد بن راشد ال مكتوم كما تضع المؤسسة الإنسانية العديد من الشروط والمعايير العامة لضمان قبول الطلب المقدم إلى الموقع الإلكتروني:

يتم تقديم الوثائق الثبوتية لصاحب الطلب على أن يكون رب الاسرة.

يقوم غير الإماراتيين بتقديم بطاقات الإقامة عند التقديم.

يجب تسجيل كافة بيانات صاحب الطلب.

يقوم بتقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج مثل الفواتير أو الأحكام القضائية أو غيرها.

يكون الطلب غير مكتمل مرفوض مقدما.

يتم الحصول على المساعدة مرة واحدة فقط.

يجب تقديم بيانات الدخل والأملاك للتأكد من الاستحقاق.

يقوم بالاتصال على الأرقام الهاتفية المقررة لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية.

الرقم المجاني مساعدة محمد بن راشد ال مكتوم وكيفية الحصول على مساعدة من مؤسسة الشيخ الإنسانية

يتم الدخول على مؤسسة أل مكتوم الإنسانية. يقوم صاحب الطلب بالتواصل مع ايقونة “أنا أحمد” للاستدلال على كيفية المساعدة. أو يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية للمواطنين واختيار ايقونة تقديم طلب مساعدة. يقوم صاحب الطلب باستكمال كافة الخطوات واستكمال كافة البيانات. أو يتم الدخل مباشرة على رابط مساعدة ديوان ولي العهد. يقوم صاحب الطلب بالتوجه إلى ايقونة خدمات الديوان. تظهر له “خدمات المواطنين”. يتم تسجيل البيانات ثم الإرسال. يظهر للمستخدم رسالة فيها رقم الملف. يعيد التسجيل من جديد برقم الملف الخاص. يستكمل البيانات ثم يقوم بإرسالها.

الرقم المجاني مساعدة محمد بن راشد ال مكتوم

الرقم المجاني: 8006273.

رقم الهاتف: 97143299999.

صندوق البريد: 214444.

[الرقم المجاني مساعدة محمد بن راشد ال مكتوم] ديوان ولي العهد والاستعلام عن طلب mbrch.gov.ae ويتم للتواصل المباشر مع مكتب شؤون الأمير وتحديد المكالمات والطلبات الأكثر احتياجا وأهمية وذلك لتقديم المساعدات للمحتاجين ويعتبر الأمير من أكثر المقدمين وأصحاب الايادي البيضاء في المشروعات الإنسانية في دولة الإمارات وجميع دول العالم.