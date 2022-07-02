البنتاجون: فرص نجاح جيدة للأوكرانيين باستخدام الصواريخ الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أكد مسئول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" الجمعة، أن هناك قدرا جيدا من النجاح لدى القوات الأوكرانية مع استخدامها الأنظمة الصاروخية المتطورة فى استهداف المراكز القيادية الروسية.





وأضاف المسئول، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ، أن القوات الأوكرانية استخدمت أنظمة صاروخية سريعة التنقل فى استهداف مواقع لروسيا فى المعارك فى إقليم دونباس بشرق أوكرانيا. وأوضح أنه نظرا لدقة هذا النظام، وطول مداه، فإن القوات الأوكرانية صارت قادرة على الاختيار بعناية للأهداف التى من شأنها إنهاء التفوق الروسى باستخدام أنظمة دفاعية ذات مدى أقصر. ونوه بأن القوات الأوكرانية ما تزال فى الأيام الأولى لاستخدام الأنظمة الصاروخية الأمريكية، وقد أرسلت الولايات المتحدة أربعة منها بالفعل إلى أوكرانيا وتعهدت بتقديم أربعة إضافية فى أواخر الشهر الماضى حيث هناك عدد قليل من العسكريين الأوكرانيين تشغل هذه الأنظمة بعد أن حصلوا على تدريب قصير عليها.

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