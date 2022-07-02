نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائب للعاهل الأردني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقام الأمير فيصل بن الحسين سابقا بشغل منصب نائب الملك، كما شغله الأمير علي بن الحسين، واليوم تم تكليف الأمير فيصل بتيسير أمور الدولة وإدارتها، وتعتبر صلاحيات نائب الملك هي نفس صلاحيات الملك طيلة فترة غياب الملك وسفره للخارج، وتتوقف عند عودة الملك أو في حالة الأمور الطارئة التي تتسبب في أن الملك يقطع زيارته الخارجية.

وقام الأمير فيصل بن الحسين بشغل موقع قائد سلاح الجو الملكي خلال الفترة بين 2001 إلى 2004، حيث تم نشر قرار ملكي في 20 سبتمبر عام 2004 بتعيينه مساعد خاص لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وبعد أن خدم فترة طويلة في القوات المسلحة الأردنية، أعلنت الإدارة الملكية قرار بتعيينه مستشار للملك ورئيس لمجلس السياسات الوطني، حيث تفرغ تماما لتلبية جميع الواجبات المتطلبة بهذا الموقع مع الاحتفاظ برتبة فريق فخرية.

ويعد الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واللجنة التوجيهية العليا لمعرض سوفكس، واللجنة الأولمبية الأردنية، والمجلس التنفيذي لرياضة السيارات، ولجنة السلام بواسطة الرياضة.

ومن المعروف أن الأمير فيصل بن الحسين هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة هيئة مبادرة أجيال السلام، ويعد أيضا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2010، وتم انتخابه في يونيو 2019 عضو في المكتب التنفيذي التابع للجنة الاولمبية الدولية، وهو عضو في المنظمة العالمية لرياضة السيارات، ومن المعروف أيضا أنه قام بتمثيل دولة الأردن في عدد من الاجتماعات وعدد من المحافل الدولية والعربية.

والأمير فيصل بن الحسين هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأمه الأميرة منى الحسين، وحصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، وكان لواء في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017.