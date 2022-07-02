كيفية التقديم على استمارة المعين المتفرغ العراقية عبر وزارة العمل ur.gov.iq

رابط استمارة المعين المتفرغ في الفترة الأخيرة تكدست عناوين البحث حول رابط استمارة المعين المتفرغ، وذلك لمساعدة المحتاجين والفقراء وذوي الإعاقة للحصول على الدعم المقدم من الدولة لهؤلاء الأفراد، وهذه الاعانات تقدم لهم لكي يتمكنوا من تحميل تكاليف الحياة والمتطلبات المتعددة، ويحب علي المتقدم ملئ الاستمارة الالكترونية قبل التسجيل، وذلك حسب المعلومات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لذلك يتسأل العديد من الأشخاص عن طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للتقديم، وهنا سوف نعرض لكم رابط استمارة المعين المتفرغ.

رابط استمارة المعين المتفرغ

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار بشأن استمارة المعين المتفرغ في العراق، حيث أكدت إنه تم فتح باب القبول وذلك في يوم الخميس الموافق يوم 30 من شهر يونيو لعام 2022، ويجب علي ذوي الاعاقة ملئ الاستمارة الالكترونية والتسجيل ابتدأ من هذا اليوم، وطريقة التقديم في المعين المتفرغ هي:

أولا قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص عبر الرابط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعراق، بعد ذلك يحب علي المتقدم ملئ جميع البيانات الخاصة به بطريقة صحيحة وقانونية، وبعد الانتهاء من كافة البيانات قم بالتسجيل وحفظ العملية، وذلك بالإضافة إلى إحضار جميع الأوراق اللازمة للتقديم، وأيضاً يجب على المتقدم إحضار شهادة رسمية خاصه بالكشف الطبي التي توضح حالة الشخص وتقدر له الاعانة اللازمة له.

شروط التقديم في المعين المتفرغ

هناك بعض الشروط يجب اتباعها عند التقديم في المعين المتفرغ، وذلك لكي يتم قبول الشخص المتقدم، وهذه الشروط هي: