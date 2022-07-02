العالم اليوم - رئيس المدينة: انفجارات قوية في ميكولايف الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر رئيس المدينة: انفجارات قوية في ميكولايف الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 يوليو 2022 05:15 صباحاً - قال رئيس مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكتب على تطبيق "تلغرام": "هناك انفجارات قوية في المدينة. التزموا البقاء في الملاجئ". ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة النبأ بشكل مستقل. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس المدينة: انفجارات قوية في ميكولايف الأوكرانية .. في رعاية الله وحفظة