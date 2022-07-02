أمريكا ترسل لأوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ أرض جو

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ ناسامز أرض/جو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمتر ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.





وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التى تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، الخميس فى مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسى تركزت على الغزو الروسى لأوكرانيا.

تتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ الأميركية من طراز "هيمارس" التى دخلت مؤخرًا إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.

يمكن لنظامى الدفاع الجوى إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، وهما من صنع شركة "رايثيون" الأميركية والمجموعة النرويجية "كونغسبرغ".

ويتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدى للطيران الروسى بما فى ذلك الطائرات المسيّرة، وكذلك صواريخ كروز.عا

وقال المتحدث باسم البنتاجون ج. تود بريسيلى فى بيان إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا المعدات اللازمة فى ساحة معركة متغيّرة". وسلط الضوء على "تعاون النرويج فى تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخى لنظامى دفاع جوى حديثين سيساعدان أوكرانيا فى التصدى للهجمات الجوية الروسية الوحشية".

وقدم البنتاجون تفاصيل أكثر الجمعة مع إضفاء الطابع الرسمى على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

وتهدف المساعدات الأمريكية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية بينما تواجه قصفا مكثفا بالمدفعية الروسية الثقيلة.