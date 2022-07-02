نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في الإمارات (يوليو 2022) عبر وزارة الطاقة والبنية التحتية UAE في المقال التالي
أسعار البنزين الجديدة في الإمارات والمشتقات البترولية التي تقرر أن يتم تحديدها شهريا حسب قرارات وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، حيث تقوم الوزارة بالإعلان الشهري عن أسعار المشتقات البترولية حسب السعر العالمي للبترول وحسب الاستهلاك المحلي للبنزين والجازولين وبقية المشتقات في دولة الإمارات، وتوجد العديد من العوامل التي تؤثر على السعر المحلي للسلعة الاستراتيجية وكذلك المنتجات الغذائية.
أسعار البنزين الجديدة في الإمارات (يوليو 2022) عبر وزارة الطاقة والبنية التحتية UAE
ارتفعت أسعار البترول العالمية في الشهور الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع الطلب العالمي عليها مع قلة في الإنتاج، وقامت منظمة أوبك للدول المنتجة للبترول بتحديد سقف الإنتاج في العام الحالي والتزمت به بينما أدت أمور الحرب إلى ارتفاع أسعار البترول في جميع دول العالم، وارتفع سعر برميل البترول في دولة الإمارات في الفترة الأخيرة ليصل إلى 123$ للبرميل الواحد، حيث يعتبر من أكثر المنتجات نقاء ويكون الطلب عليها مرتفع.
العوامل المؤثرة على سعر البنزين في الإمارات
يتأثر سعر البنزين وبقية المشتقات في دولة الإمارات بالسعر العالمي له، حيث ارتفع منذ بداية هذا العام السعر المحلي للمشتقات لأكثر من 56% بالمقارنة بالعام الماضي، وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية من قبل ربط السعر المحلي بالسعر العالمي، وبسبب ارتفاع السعر العالمي لمستويات غير مسبوقة تقرر رفع السعر المحلي إلى حوالي 4 إلى 5 دراهم، ويتقرر تحديد السعر الجديد للبترول في الإمارات في يوم 28 من الشهر الميلادي على أن يتم تطبيق السعر وتعميمه على محطات الوقود في الأول من الشهر الميلادي.
أسعار البنزين الجديدة في الإمارات (يوليو 2022)
- سعر لتر البنزين الممتاز اوكتان 98 لشهر يونيو 2022 حوالي 3.76 درهم إماراتي.
- لتر البنزين الممتاز اوكتان 95 لشهر يونيو 2022 حوالي 3.59 درهم إماراتي.
- سعر لتر البنزين الممتاز اوكتان 91 لشهر يونيو 2022 سيكون حوالي 3.56 درهمًا إماراتيًا.
- لتر الديزل: 4.15 درهم إماراتي.
- سعر لتر البنزين 98: 4.16 درهم إماراتي.
- لتر البنزين 95: 4.2 درهم إماراتي.
- سعر لتر البنزين 91: 3.94 درهم إماراتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار البنزين الجديدة في الإمارات (يوليو 2022) عبر وزارة الطاقة والبنية التحتية UAE على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.