أسعار البنزين الجديدة في الإمارات والمشتقات البترولية التي تقرر أن يتم تحديدها شهريا حسب قرارات وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، حيث تقوم الوزارة بالإعلان الشهري عن أسعار المشتقات البترولية حسب السعر العالمي للبترول وحسب الاستهلاك المحلي للبنزين والجازولين وبقية المشتقات في دولة الإمارات، وتوجد العديد من العوامل التي تؤثر على السعر المحلي للسلعة الاستراتيجية وكذلك المنتجات الغذائية.

أسعار البنزين الجديدة في الإمارات (يوليو 2022) عبر وزارة الطاقة والبنية التحتية UAE

ارتفعت أسعار البترول العالمية في الشهور الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع الطلب العالمي عليها مع قلة في الإنتاج، وقامت منظمة أوبك للدول المنتجة للبترول بتحديد سقف الإنتاج في العام الحالي والتزمت به بينما أدت أمور الحرب إلى ارتفاع أسعار البترول في جميع دول العالم، وارتفع سعر برميل البترول في دولة الإمارات في الفترة الأخيرة ليصل إلى 123$ للبرميل الواحد، حيث يعتبر من أكثر المنتجات نقاء ويكون الطلب عليها مرتفع.

العوامل المؤثرة على سعر البنزين في الإمارات

يتأثر سعر البنزين وبقية المشتقات في دولة الإمارات بالسعر العالمي له، حيث ارتفع منذ بداية هذا العام السعر المحلي للمشتقات لأكثر من 56% بالمقارنة بالعام الماضي، وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية من قبل ربط السعر المحلي بالسعر العالمي، وبسبب ارتفاع السعر العالمي لمستويات غير مسبوقة تقرر رفع السعر المحلي إلى حوالي 4 إلى 5 دراهم، ويتقرر تحديد السعر الجديد للبترول في الإمارات في يوم 28 من الشهر الميلادي على أن يتم تطبيق السعر وتعميمه على محطات الوقود في الأول من الشهر الميلادي.

أسعار البنزين الجديدة في الإمارات (يوليو 2022)