موعد عطلة عيد الأضحى في سلطنة عٌمان التي يترقبها جميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والطلاب الذين انتهوا من أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1443، ويتم تحديد مواعيد خاصة بعطلات الموظفين في القطاع الحكومي ومواعيد أخرى للقطاع الخاص، بينما تكون عدد من القطاعات ليس فيها عطلة والتي يكون منها القطاع الطبي والشرطي والعسكري كذلك والتي تعتبر من الأعمال الحساسة والهامة خاصة في أيام العطلات.

موعد عطلة عيد الأضحى في سلطنة عٌمان 1443 مواعيد العطل الرسمية في السلطنة هذا العام

قامت سلطنة عُمان باستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1443 منذ أيام قليلة وأعلنت أن الأول من الشهر يكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، بينما يتم الالتزام بالموعد الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية في جميع دول العالم لما في ذلك من التزام بالحج ووقفة عرفات وأداء الشعائر في الأراضي المقدسة، وقد قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد المقرر لليوم الأول في ذي الحجة والذي تحدد عليه موعد عيد الأضحى المبارك، وقد سافر الحجاج العمانيين إلى الأراضي المقدسة لداء الشعيرة الأخيرة من اركان الإسلام، ويتم الالتزام بمواعيد الحج ومواعيد الهدي كذلك.

موعد عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي استطلاع هلال ذي الحجة 1443 وأعلنت ثبوت رؤية الهلال للشهر الهجري الجديد ليكون اليوم الأول من ذي الحجة هو الخميس 30 يونيو 2022، ويتقرر على ذلك أن يكون يوم وقفة عرفات في الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، التاسع من ذي الحجة، ويكون يوم عيد الأضحى هو التاسع من يوليو 2022.

موعد الإجازة الرسمية لعيد الأضحى في سلطنة عُمان وفق المرسوم السلطاني

بداية العطلة في السلطنة تكون يوم الجمعة 9 ذي الحجة 1443.

تستمر عطلة عيد الأضحى حتى 12 ذي الحجة 1443.

مواعيد العطل الرسمية في السلطنة