مساعدات مالية من مؤسسة زايد الخيرية التي يتابع المحتاجين كيفية التقديم على طلب مساعدات مالية أو ترميم منزل أو شراء آخر جديد، كما يتابع المرضى المؤسسة لتقديم طلبات العلاج على نفقتها الخاصة وكذلك المساعدات التعليمية والمساعدات الخارجية، وقد قامت المؤسسة منذ إطلاقها بالعديد من المشروعات الخيرية خارج الدولة في العديد من الدول المحتاجة بينما ما تزال تستقبل الطلبات المقدمة من الداخل والخارج لطلب المساعدة أو المعونة على الرابط الرسمي لاستقبال الطلبات.

مساعدات مالية من مؤسسة زايد الخيرية zayedchf.gov.ae كيفية التسجيل الإلكتروني ورقم الاتصال

تسعى مؤسسة زايد الخيرية إلى تقديم كافة المساعدات المطلوبة ونشر الوعي وقيم الإسلام السمحة في جميع دول العالم، وهنالك العديد من الدول الفقيرة والمحتاجين ممن لديهم بصمة خاص من المؤسسة الإنسانية التي تعمل بالإشراف التام من أبناء زايد، وذلك لضمان الصرف في المصارف الشرعية التي تعود بالنفع والمساعدة الحقيقية للمحتاجين، ويتم استقبال طلبات من الإماراتيين وغير الإماراتيين على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بينما يتم دراسة هذه الطلبات بشل جيد والتأكد من استحقاق المتقدمين واستكمال بياناتهم جميعها، وتعلن المؤسسة عدم الالتفات إلى الطلب الناقص أو الذي ليس فيه وثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم أو المضللة.

مؤسسة زايد الخيرية

تأسست المؤسسة في 1992 من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بنفسه، وخصص لها المبالغ المالية الكبيرة التي بلغت مليون دولار أمريكي التي تم تخصيصها لتقديم المساعدات، وتمكنت المؤسسة من توفير الخدمات اللازمة للمحتاجين وضمان سبل عيش أفضل للعديد من فئات المجتمع الفقير، وتابع أبناء زايد العمل الخيري بعد وفاته وتم رفع المخصصات المالية للمؤسسة بعد توسيع الأعمال الخيرية.

أعمال مؤسسة الشيخ الخيرية

تقديم طلبات حج مجاني.

طلب مساعدات مالية.

تقديم مساعدات تعليمية وبعثات.

طلب مساعدات علاجية.

ترميم منازل ومشروعات سكنية جديدة.

طريقة تقديم طلب مساعدة إلى مؤسسة زايد ورقم الاتصال