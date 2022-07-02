طلب مساعدة مالية من الشيوخ 2022 من الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، كما يتم تقديم المساعدات العديدة من ديوان ولي العهد الإماراتي والعديد من المؤسسات الإنسانية الخاصة بإمارة الشارقة وعجمان ومؤسسة الشيخ زايد وجمعية أبو ظبي وغيرها من المؤسسات، وهنالك عدد من المؤسسات التي تقوم بفتح باب التسجيل في شهر واحد بالعام بينما أخرى تفتح باب التسجيل لحين استكمال عدد من الطلبات ثم يتم إغلاق باب التسجيل، بينما هنالك مؤسسات تعمل في أيام محددة أسبوعيا لاستقبال الطلبات، ويتم دراسة الطلبات بشكل جيد وعمل مقابلة شخصية مع صاحب الطلب وتسلم الوثائق الثبوتية قبل أن يتم قبول الطلب.

طلب مساعدة مالية من الشيوخ 2022 تسجيل طلب مساعدة (ديوان ولي العهد – الشيخ محمد بن زايد)

يقوم أبناء زايد بالحرص الشديد على تقدم الدولة وازدهارها كما يحرص بشكل خاص على فقراء الأمة في الداخل والخارج، حيث قامت المؤسسات الإنسانية بالعمل بعد وصية الشيخ زايد رحمة الله عليه بالتشديد على حكام الدولة على العمل الخيري، وتم رصد المبالغ الطائلة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في العديد من دول العالم، حيث تم إنشاء المدارس والمستشفيات في الدول الفقير وإطلاق المشروعات التنموية والغذائية للفقراء والمحتاجين، كما ساعدت المؤسسات الخيرية على بناء المساجد ومنازل للفقراء ووضع أسس التنمية في العديد من المجتمعات الفقيرة في جميع دول العالم، وتتميز العديد من المؤسسات الخيرية في الإمارات أنها لا تقدم الدعم فقط للإماراتيين وإنما أيضا يتم استقبال طلبات المساعدة من غير الإماراتيين.

الجمعيات الإنسانية والمؤسسات التي تقدم الدعم في الإمارات

ديوان ولي العهد.

مؤسسة زايد الخيرية.

ديوان حاكم الشارقة الخيرية.

مؤسسة أبو ظبي الخيرية.

كما يتم وضع ارقام للاتصال بالشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد.

كيفية التقديم على طلبات المساعدة

يتم الدخول على ديوان ولي العهد لمساعدة الشيخ محمد بن راشد. يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية للمواطنين. يتم تسجيل البيانات المطلوبة وعرض الطلب وفق نموذج خاص للتقديم. يجب تقديم الوثائق عن طريق المرفقات. يتم تسجيل رقم الهاتف للتواصل. ينتظر صاحب الطلب الاتصال به للمقابلة. كما يمكن التسجيل في مؤسسة زايد الخيرية يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمة المطلوبة ثم التسجيل فيها. كما يمكن طلب مساعدة من بيت الزكاة الإماراتي.

أرقام لطلب المساعدة من ديوان ولي العهد (الشيخ محمد بن زايد)