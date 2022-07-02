نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني nategafany.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية، وذلك بالتزامن مع أقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الدبلوم 2022، والتي باتت قريبة جداً حسب تصريحات المسؤولين بظهور النتيجة خلال الربع الأول من شهر يوليو، وذلك عقب فترة من الزمن قضاها الطلاب في انتظار ظهور النتيجة منذ انتهاء الامتحانات في 9 يونيو الماضي، ومن خلال المقال، نتابع معكم كافة الأخبار المتعلقة بالإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري 2022 الدور الأول في جميع المحافظات المصرية، وكذلك توفير رابط بوابة التعليم الفني لاستعلام نتيجة الدبلومات 2022 بكافة أقسامها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

تسود حالة من الترقب والقلق على جميع الطلاب وأولياء الأمور في انتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، حيث مر وقت طويل منذ انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، والتي جرت خلال الفترة بين 28 مايو، وحتى 9 يونيو بمشاركة نحو 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بمختلف الأقسام، وقد بدأت لجان التصحيح عملها مباشرة عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، حيث يستمر العمل بشكل متواصل حتى الآن لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لدرجات الطلاب قبل اعتماد النتيجة، ورفعها من خلال بوابة التعليم الفني، والتي خصصتها وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي.

نتيجة الدبلوم 2022 برقم الجلوس

أشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلي ان أعمال التصحيح لأوراق الطلاب بالثانوية الفنية قد أوشكت على الانتهاء، وبعدها سيتم رصد ومراجعة درجات الطلاب قبل عرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها، حيث سيكون الجميع في انتظار الإعلان عن ظهور النتيجة من أجل التعرف على درجاته خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة في حياة كل طالب، كما أشارت المصادر داخل وزارة التربية والتعليم إلي أرتفاع معدلات النجاح بيم طلاب الدبلومات الفنية، وهو الأمر الذي أسعد الكثير من الطلاب.

موقع بوابة التعليم الفني 2022 نتائج الدبلومات

حسب تصريحات المسئولية داخل وزارة التربية والتعليم، فإن بوابة التعليم الفني ستكون الجهة الرسمية الوحيدة للحصول على نتيجة الدبلومات 2022 الدور الأول، ومن المتوقع أن يشهد رابط بوابة التعليم الفني إقبالاً كبيراً خلال الأيام القادمة مع أقتراب موعد ظهور النتيجة لجميع الطلاب في كل المحافظات المصرية.

وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، سيقوم الطالب بعدد من الخطوات للتعرف على درجاته خلال العام الدراسي الحالي 2022، وهي: