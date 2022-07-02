نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة التربية والتعليم تُفعل “هذا اللينك” للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، عن انتهاء تصحيح ومراجعة ورصد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسي 2021/2022 والتي سوف تظهرعلى موقع بوابة التعليم الفني للشعب الأربع، التجارية – الصناعية – الزراعية – الفندقية، على أن يقوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر صحفيًا منتصف الأسبوع الجاري، لاعتماد وإعلان نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم 2022 الدور الاول.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم

من خلال هذه المقالة، يوافيكم موقع ثقفني برابط الاستعلام عن نتيجة الدور الاول الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والتي سوف تظهر لكافة المحافظات بشكل مركزي في نفس التوقيت، تمامًا مثل شهادة الثانوية العامة، مع العلم أن بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم سوف توفر أكثر من رابط من أجل استقطاب ذلك العدد الضخم من الاستعلامات عن نتيجة الدبلومات الدور الاول من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذويهم.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022

فيما أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات أو شكاوي من قبل الطلاب وأولياء امورهم؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية أثناء انعقاد الاختبارات بالاطمئنان على أن كل شئ يسير بشكل صحيح، وكان الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، قد انتظام سير الامتحانات.

برقم الجلوس نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، عدد 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع الشعب صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج – مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كما أن يبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية حوالي 3080 لجنة امتحانية​، بينما بلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة.