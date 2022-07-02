نتائج الثالث متوسط العراق 2022 عبر وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط العراق 2022، العديد من الطلاب ينتظرون ظهور نتائجهم، وهم في حالة من التوتر بسبب تأخر ظهورها، فالكثير منهم يتساءل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى محرك جوجل عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث متوسط، ولكن وزارة التربية والتعليم العراقية تطمأن جميع الطلاب، وكذلك الطالبات من هذا الشأن، حيث قالت أن النتيجة سوف تظهر فور الانتهاء من رصد الدرجات لكافة الطلاب.

نتائج الثالث متوسط العراق 2022

كان للوزارة دور هام جدًا في تهدئة حالة الذعر التي تعم أرجاء العراق بسبب تأخر ظهور النتيجة.

حيث أعلنت الوزارة وأوضحت أن النتيجة لم تتأخر، وكل ما في الأمر أن الطلاب في حالة تعجل من ظهورها.

ولكنه يجب أن تتم أعمال الكونترول بشكل منضبط ودقيق، كي لا يظلم طالب، أو طالبة.

كما أعلنت الوزارة أن النتيجة سوف يتم إعلانها في جميع المحافظات في آن واحد، فلا داعي للقلق والتوتر.

نجد أن هذا يبين لنا أن وزارة التربية والتعليم بالعراق تهتم بكل كبيرة وصغيرة تخص الطلاب العراقيين، أو أولياء أمورهم.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط

استطاعت وزارة التعليم أن تهتم بالجانب الإلكتروني، والتقني بشكل كبير، حيث قامت بإطلاق موقع خاص بها، يمكن لجميع الطلاب الدخول عليه بكل سهولة، وذلك من خلال دخول ولي الأمر في البداية، كل ذلك وأكثر سوف نقوم بسردها لكم في شكل خطوات، من خلالها يمكنكم أن تستعلموا عن نتيجة الثالث متوسط.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

نقوم في البداية بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك نقوم بعملية تسجيل الدخول، وذلك من خلال كتابة الاسم، ثم نقوم بكتابة الرقم السري، على جميع الطلاب الذين لا يملكون حساب على هذا الموقع، عليهم أن يقوموا بإنشاء حساب أولًا.

عند ذلك نقوم بالذهاب على أيقونة نتائج الثالث المتوسط، ثم نقوم بعدها بتحديد المدينة التي ينتمي لها الطالب، ثم يحدد المحافظة.

هنا يكون أكمل الطالب جميع البيانات، كل ما عليه أن يقوم بالنقر على أيقونة استعلام، بعدها سوف تعرض النتيجة أمام الطالب بكافة التفاصيل.

في نهاية هذا المقال نكون قد استعرضنا لكم أبرز المعلومات التي تخص نتائج الثالث متوسط العراق 2022، كما أننا تمكنا من أن نقدم لكم جميع الخطوات التي سوف تساعدكم في معرفة النتيجة.