بايدن يهاجم المحكمة العليا: متطرفة وتريد العودة بأمريكا إلى الوراء

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى اجتماع مع حكام الولايات الجمعة: "أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة"، مشيرا إلى أن المحكمة تريد إعادة أمريكا إلى الوراء وتقليص الحقوق.

وصرح بايدن: "فى الوقت الحالى ليس لدينا أصوات فى مجلس الشيوخ".

وأعرب الرئيس عن أمله فى أن يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات فى نوفمبر المقبل.

ولا يتمتع الحزب الديمقراطى بقيادة بايدن حاليا إلا بأغلبية ضئيلة فى مجلس الشيوخ، ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدا أى النصف بالضبط، وبالتالى يتم إبطاء سرعة المجلس بشكل منتظم بواسطة ما يسمى بخاصية التعطيل.

وليس الديمقراطيون فقط هم من يقف وراء تعليق خاصية التعطيل، فقد كان السيناتور جو مانشين من ولاية ويست فرجينيا والسناتور كيرستن سينيما من ولاية أريزونا قد عارضا ذلك التشريع من قبل.

وخاصية التعطيل هى لائحة عمرها أكثر من 100 عام وتنص على أنه بالنسبة للعديد من مشاريع القوانين، يجب أن يوافق 60 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة على إنهاء النقاش قبل أن يكون هناك تصويت فى غرفة الكونغرس.

وحذر بايدن من أن الجمهوريين قد يتمتعون بزخم كاف فى الخريف المقبل لدفع تشريعات من خلال الكونغرس تحظر الإجهاض فى جميع أنحاء البلاد.

وألغت المحكمة العليا الحق فى الإجهاض الأسبوع الماضي، بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمى هذا الحق، فإن الهيئة التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.