العالم اليوم - هزات أرضية تضرب جنوبي إيران.. وسكان الإمارات يشعرون بها

انتم الان تتابعون خبر هزات أرضية تضرب جنوبي إيران.. وسكان الإمارات يشعرون بها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 يوليو 2022 02:19 صباحاً - ضربت هزات أرضية جنوبي إيران في الساعات الأولى من صباح السبت، فيما شعر بها بعض سكان الإمارات، حسبما أكدت مصادر رسمية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في تغريدة، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة جنوبي إيران، الساعة 01:32، حسب التوقيت المحلي للإمارات.

وبعد نحو ساعتين، رصد زلزال آخر جنوبي إيران أيضا في الساعة 03:24 بتوقيت الإمارات وبنفس القوة، وفق تغريدة أخرى للمركز.

وأضاف المركز في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الزلزالين كانا محسوسين في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس لهما تأثير.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال الأول كان على عمق 10 كيلومترات.