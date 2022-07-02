أوكرانيا تتهم الجيش الروسى بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان

جدة - نرمين السيد - اتهم الجيش الأوكرانى اليوم الجمعة الأول من يوليو، القوات المسلحة الروسية بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان فى البحر الأسود والتى استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي، أمس الخميس.





وكتب قائد الجيش الأوكرانى فاليرى زالوجنى - على تليجرام حسبما افادت قناة الحرة الامريكية - قرابة الساعة 18:00، نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان، متهما موسكو بعدم احترام التصريحات التى أدلت بها. وكان الجيش الروسى أعلن، الخميس، أنه انسحب من هذه الجزيرة الاستراتيجية فى بادرة حسن نية بعدما أتم الأهداف المحددة.

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