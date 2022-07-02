رئيسة كوسوفو: الانضمام إلى الناتو مهم ويعنى الأمان

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة كوسوفو فيوزا عثمانى، إن مطالبة بلادها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "ناتو" تعد مهمة لأنها ترى أن الجميع أدرك بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أن تكون فى الحلف معناها أن تصبح آمنا.





وأضافت رئيسة كوسوفو خلال مداخلة مع قناة "سى إن إن" الأمريكية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أذيعت، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسى هو أن شعب كوسوفو ورؤية قادة المؤسسات الكوسوفية تتحرك تجاه جعل البلاد عضوا فى الناتو من أجل تحقيق السلامة والأمن للبلاد التى عانت بسبب صربيا.

وأوضحت أن بلادها لا ترى الحلف كآلة عسكرية لكن كنظام مبنى على القيم تعد أساسية للغاية من أجل نسيج المجتمع الكوسوفى.

وبسؤال عثمانى عن رد الرئيس الأمريكى جو بايدن، عندما طلبت منه دعم بلادها للانضمام للناتو، أجابت بأنها متفائلة بشأن دعم واشنطن التى دائما كانت تجد دعم كوسوفو لها.

وقالت "سمعنا بالفعل بيانات علنية من مسئولين أمريكيين يؤكدون على دعمهم لمحاولة كوسوفو للانضمام فى البداية كشراكة من أجل السلام كخطوة أولية للانضمام للحلف، والعمل معنا فى نفس الوقت من أجل تعزيز الجيش استنادا إلى معايير الحلف".