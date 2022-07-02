وأضافت رئيسة كوسوفو خلال مداخلة مع قناة "سى إن إن" الأمريكية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أذيعت، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسى هو أن شعب كوسوفو ورؤية قادة المؤسسات الكوسوفية تتحرك تجاه جعل البلاد عضوا فى الناتو من أجل تحقيق السلامة والأمن للبلاد التى عانت بسبب صربيا.
وأوضحت أن بلادها لا ترى الحلف كآلة عسكرية لكن كنظام مبنى على القيم تعد أساسية للغاية من أجل نسيج المجتمع الكوسوفى.
وبسؤال عثمانى عن رد الرئيس الأمريكى جو بايدن، عندما طلبت منه دعم بلادها للانضمام للناتو، أجابت بأنها متفائلة بشأن دعم واشنطن التى دائما كانت تجد دعم كوسوفو لها.
وقالت "سمعنا بالفعل بيانات علنية من مسئولين أمريكيين يؤكدون على دعمهم لمحاولة كوسوفو للانضمام فى البداية كشراكة من أجل السلام كخطوة أولية للانضمام للحلف، والعمل معنا فى نفس الوقت من أجل تعزيز الجيش استنادا إلى معايير الحلف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة كوسوفو: الانضمام إلى الناتو مهم ويعنى الأمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.