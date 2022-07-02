زيلينسكى: اهتمام العالم بالحرب في أوكرانيا يتراجع

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بأن الاهتمام بالنزاع فى أوكرانيا يتراجع فى العالم، ودعا زعماء الدول إلى أن يحثوا مواطنيهم على دعم أوكرانيا والتعبير عن تأييدهم لها.





وقال زيلينسكى خلال لقائه برئيس الوزراء النرويجى يوناس غار ستوريه فى كييف، يوم الجمعة: "أنا متفق معكم بالكامل حول أن الاهتمام بالحرب يتراجع فى العالم، لأن الناس فى أوروبا وفى العالم لا يريدون التفكير فى الحرب، وهذه هى الحقيقة. وهم يريدون أن تكون الحرب بعيدة عنهم كل بعد".

وحذر زيلينسكى من أن رقعة العمليات القتالية قد تتوسع لتشمل دولا أخرى.

وتابع: "ولذلك من المهم ألا يتراجع الاهتمام، وأنا آسف لاستخدامى هذا التعبير، بهذه الحرب. وهذا بوسعنا نحن فقط، زعماء الدول ووسائل الإعلام.

وأشار زيلينسكى إلى خطر المجاعة فى دول آسيا وإفريقيا بسبب توقف توريدات المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى السوق الدولية.

وقال إنه "من المهم ألا تتناور تلك الدول بين روسيا وأوكرانيا... بل أن تقف إلى جانب أوكرانيا".

واعتبر أن هذه القضية قد تؤدى إلى موجات الهجرة، مضيفا أن "هذه قضيتنا المشتركة، ويجب إحاطة المجتمع علما إلى أكبر قدر ممكن من خلال السياسات الإعلامية، والحديث عن تلك المخاطر ودعم أوكرانيا".