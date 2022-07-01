نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Now” رابط الحصول على نتائج كونكور موريتانيا 2022 للسنة الاولى اعدادي “استعلم الآن” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير جداً من أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2022 حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في موريتانيا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في غضون ساعات قليلة وذلك في تصريح سابق لها عبر مواقع الإنترنت والجدير بالذكر أن النتائج قد ظهرت بالفعل وأنه يوجد عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب قد تمكنوا من الدخول إلى رابط الموقع والاستعلام عن النتيجة بشكل سهل وبسيط ويمكنك أيضا أن تستعلم عن النتيجة في أي وقت حيث أنها أصبحت متاحة للطلاب عبر الرابط الرسمي.

نتائج كونكور 2022 موريتانيا

يمكنك الآن أن تستعلم عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا بشكل سهل وبسيط عبر التوجه إلى رابط الموقع واتباع عدد من الخطوات التي سوف نشرحها لك، والجدير بالذكر أنه بعد انتهاء التلاميذ من حرارة الاختبارات تم البحث بشكل كبير عن رابط الاستعلام عن النتائج وقد قام المعلمين بتصحيح أوراق الاختبارات وبعدها تم تجميع درجات الطلاب ومن ثم عرضها عبر موقع الإنترنت الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية في موريتانيا أو يمكنك أن استعلم عن النتيجة الآن لانها قد ظهرت بالفعل.

نتائج كونكور موريتانيا 2022

اعلنت وزاره التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن النتائج فور أن ينتهي المعلمون من الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات وتجميع الدرجات وبعدها سوف يتم الاعلان عن النتيجة عن طريق الموقع والرابط الرسمي للموقع ويمكنك أن تستعلم عن نتائج كونكورد موريتانيا في كل الولايات من خلال رابط موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي.

طريقة الاستعلام عن نتائج مسابقات كونكور 2022 موريتانيا

تستطيع الآن أن تستعلم عن نتائج الطلاب موريتانيا كونكور عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطه والسهله وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي وبعد أن تتبع هذه الخطوات سوف تتمكن من الحصول على درجاتك بشكل سهل وبسيط الخاصة بالسنة الأولي الاعدادي:

أولاً يجب على ولي الامر أو على الطالب أن يتوجه الى موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي موريتانيا.

ثم بعد ذلك يجب أن يختار نتائج السنة الاولى اعدادي 2022 موريتانيا كونكر.

ثم بعد ذلك على الطالب أن يختار الولاية التي يتواجد بها.

ويكتب اسم المدرسة التابع لها الطالب.

ثم بعدها يضغط الطالب على تحميل النتائج.

وسوف يتم تحميل ملف النتائج ويمكن أن تستعلم عن نتيجة الخاصة به من خلال هذا الملف المتواجد.

بعدها سوف يتم عرض نتيجة المرشحين كونكور 2022.

حيث إنه انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات بحث كبيرة عن نتائج الطلاب والطالبات وايضا قد بحث لأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجه وكل ذلك يرجع الى زيادة حالات التوتر والقلق بين أولياء الامور وكذلك الطلاب لأنهم يرغبون في التعرف على الدرجات التي حصلوا عليها في هذه الاختبارات من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والإصلاح التعليمي عن طريق اختيار الولاية وكذلك الاسم وبذلك تكون قد تعرفت على نتائج كونكور موريتانيا 2022.