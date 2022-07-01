رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني fany emis gov eg

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، يبحث عنه طلاب مصر الذين يترقبون نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول. وحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإن الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 سيكون متاحا للطلاب. بداية من الأسبوع المقبل من شهر يوليو الحالي، ويتم استخراج نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية من خلال بوابة التعليم الفني للنتائج fany emis gov eg. وستظهر نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 برقم الجلوس لنظام 3 و5 سنوات في شعبة الزراعي وصناعي وفندقي وتجاري وصناعي. وحسب ما ورد إلينا فإن تصحيح الأوراق الآن في مراحله الأخيرة ويجري حاليا تجميع الدرجات من أجل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية. من خلال هذا المقال سنعرض لكم كل تفاصيل الموضوع وطريقة الحصول على النتائج.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

سيتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس في الساعات القليلة القادمة. ويعلن رسميا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الاول في مختلف محافظات مصر. هذا وقد أنهى الطلاب امتحاناتهم في السابع من شهر يوليو، والتي انطلقت يوم 30 من شهر مايو، ويمكنهم استخراج نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 من رابط emis gov eg باتباع ما يلي:

يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني لاستظهار النتائج fany.emis.gov.eg

يضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجه الدبلومات الفنية برقم الجلوس

عليه أن يختار الشعبة التي يدرس فيها، إما صناعي أو زراعي أو فندقي، تجاري

عليه أن يعين المحافظة التي يدرس بها، ثم يكتب البيانات الخاصة بالمدرسة مع الإدارة التعليمية التي ينتمي لها.

يتعين عليه إضافة البيانات الشخصية ورقم الجلوس بالامتحان، ثم يضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات

في الأخير يضغط على زر إظهار النتيجة مع التقدير الذي تحصل عليه.

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2022

بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في الدبلومة الفنية حوالي 853334 طالب وطالبة في عدة محافظات. وكلهم يترقبون نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 برقم الجلوس والاسم. وقد توزع هؤلاء الطلاب على 6433 لجنة امتحانية، وعدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات وينتظرون نتيجه الدبلومات الفنيه 2022. أكثر من 355533 من الطلاب للدبلومة الصناعية، والتجاري 399943، أما دبلوم الفنادق فعددهم يصل إلى 42214.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال رابط نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 برقم الجلوس. وهو من أبرز المواضيع في مصر حاليا فالعديد من الطلاب يترقبون نتيجه الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2022 فور اعتمادها. وحسب تصريح مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم سيتم إطلاق النتائج عبر بوابه التعليم الفني fany.emis.gov.eg، كما سيتم فتح فرصة تقديم التظلمات بعد ذلك.