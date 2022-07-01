رابط http://epedu.gov.iq/ للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق لكل المحافظات

من هنا اعرف طريقة الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول فى العراق كل المحافظات على الموقع الرسمى لوزراة التربية والتعليم فى العراق ما زلنا نتابع معكم كل جديد فيما يخص نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول فى العراق الدور الاول على الموقع الرسمى لوزراة التربية والتعليم فى العراق ومازال ينتظر كل الطلاب واولياء الامور فى كل المحافظات فى العراق ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتى تمثل اهمية كبيرة جدا فى العراق ونرصد لكم الان اخبار جديدة تخص موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق

طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط

عبر موقعكم ثقفنى نيوز نرصد لكم الان طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث يهتم كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ونشرح لكم طريقة مباشرة من اجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق والطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف الثالث المتوسط .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق

ننشر لكم الان موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق حيث صرح مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم فى العراق ان اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط سيكون قريبا جدا وسيكون قبل اجازاة عيد الاضحى المبارك حيث اكملت المديرية التعليمية تصحيح الدفاتر الامتحانية للمواد الدراسية لكافة الطلاب فى تلك المرحلة باستثناء مادة الفيزياء وهذا يجعل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور فى تحفز دائم والاستعداد الدائم للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول فى العراق كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ومن المتوقع ان تظهر نتائج الصف الثالث المتوسط بشكل تدريجى فى بعض المحافظات فى العراق مثلما حدث فى نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق والتى قد تم ظهورها فى الفترة الماضية .