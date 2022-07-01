وزير الدفاع اللبنانى يترأس لجنة حماية أنابيب النفط

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير الدفاع الوطنى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم اللجنة المشتركة لوضع تصور لخطة أمنية لتوفير الحماية لأنابيب النفط ومنع التعديات على المنشآت النفطية، وذلك بحضور وزيرى العدل القاضى هنرى خورى والطاقة الدكتور وليد فياض والمديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالى وممثلين عن الجيش وقوى الأمن الداخلى.





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