الجيش اللبنانى: القبض على 3 سوريين لتهريبهم أشخاص عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش اللبنانى، فى بيان له اليوم، أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على المتهمين الثلاثة فى منطقتى بشمون وعرمون بمحافظة جبل لبنان، لتورطهم فى علميات تهريب أشخاص بشكل غير شرعى وقيام أحدهم بتأمين نتائج فحص كورونا مزورة لمغادرى الأراضى اللبنانية والقادمين إليها وتجوله دون أوراق شرعية، بالإضافة إلى حيازة سيارة بلوحات معدنية مزورة ودون أوراق قانونية.

وأشار إلى أن الدورية ضبطت بحوزة المتهمين كمية من حبوب الكبتاجون كان يحاول أحدهم نقلها إلى داخل الأراضى السورية تمهيدا لتهريبها إلى إحدى الدول العربية.