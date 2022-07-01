النرويج: نتعهد بتقديم مليار يورو لتمويل الشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن جار ستور قوله، فى تصريحات صحفية فى مؤتمر مشترك إلى جانب الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، إنه كان يجب أن يأتى إلى أوكرانيا "للتعبير عن تضامن النرويج مع شعب أوكرانيا".
وأضاف رئيس الوزراء النرويج "لقد جئت إلى كييف اليوم لأقول بعد خمسة أشهر من الحرب الرهيبة إن النرويج سوف تتعهد بتضامنها مع شعب أوكرانيا".
وشدد جار ستور على أنه "سوف نتعهد بمليار يورو لدعم بلدكم وشعبكم خلال الجزء المتبقى من عام 2022 و2023".
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