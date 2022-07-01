شؤون الحرمين تخصص 3 مواقع لاستقبال طلبات التطويف بالمسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الإدارة خصصت 3 مواقع رئيسية يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم وهى (باب الملك فهد، باب أجياد، باب السلام) تسهيلا وتيسيرا عليهم فى أداء نسكهم بكل اطمئنان.

وأفاد بأنه يوجد أكثر من 100 مطوف تقوم الإدارة بالإشراف عليهم مؤهلين بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج ومهارات التعامل والتواصل مع ضيوف الرحمن، يشرفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء نسكهم، وفق هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ضرورة تقيد المطوف بالإجراءات الاحترازية فى أثناء تقديمه الخدمة.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن جهودها الاتصالية والتوعوية، لموسم الحج للعام الجارى 1443هـ، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للاوقاف مبادرة توعوية نوعية تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم لأداء مناسك الحج، وتحتوى على 13 دليلا تفصيليا يتناول الموضوعات التى تهم الحجاج، بأسلوب سهل ومبسط يشمل جميع المراحل التى يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://guide.haj.gov.sa/

وتأتى هذه الأدلة التوعوية متوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانية بطمأنينة ويسر، عبر الإجابة عن كافة تساؤلاتهم من خلال لغات متعددة تتجاوز 14 لغة عالمية ضمن أكثر اللغات الحية استخداما بين ضيوف الرحمن، وذلك استمرارا لجهود الوزارة للمحافظة على صحة وسلامة الحجيج وحقوقهم.

وتتضمن هذه الأدلة التوعوية التى يصل عدد ترجماتها إلى 182 دليلا على كافة المعلومات والتوجيهات الشرعية والصحية والإجرائية والتنظيمية، بلغة مبسطة وصور ورسومات تفصيلية، لتسهيل قراءتها والاحتفاظ بها، كما تتميز بكونها مصممة بطريقة فنية جاذبة، ومدعمة بمجموعة كبيرة من الصور والرسومات التوضيحية، إضافة إلى مجموعة من المقاطع المرئية التعليمية، وتوفر إمكانية الاستماع الصوتى لها.

وتسعى وزارة الحج والعمرة السعودية من خلال هذه المبادرة وغيرها إلى خدمة ضيوف الرحمن على النحو الذى يحقق لهم أداء المناسك بالطريقة المثلى التى يتطلع لها قاصدى بيت الله الحرام للحج، ويمكن استعراض الأدلة عبر كافة أنواع وأنظمة الأجهزة الذكية فى كل مكان وزمان وعلى مدار الساعة؛ دون مقابل مادى، وقد وصل مجموع عدد صفحات الأدلة التوعوية بعد الترجمة إلى 10.178 صفحة.

من جانب آخر، أطلقت وزارة الإعلام السعودية المركز الإعلامى الافتراضى لموسم حج 1443 هـ، الذى يهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية، وبث المحتوى الإعلامى المواكب لجهود المملكة فى خدمة ضيوف الرحمن.

ويعمل المركز الإعلامى الافتراضى كمنصة إلكترونية، يتم من خلالها تقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية للأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام، والمتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه،عبر رفع المواد الإخبارية والصور والفيديوهات بجودتها الأصلية ليستفيد منها أكثر من 725 إعلاميا مسجلا بالمنصة من داخل المملكة وخارجها، ويمثلون وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية والمحلية.

ويتزامن انطلاق أعمال المركز الإعلامى الافتراضى مع بدء مهام غرفة العمليات الإعلامية، التى تضم عدة فرق عمل، وهى فريق المؤتمرات الصحفية الذى يعمل على الإيجاز اليومى لموسم الحج، وفريق التواصل الحكومى، وفريق التخطيط الإعلامى، وفريق العلاقات العامة والشراكات،وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولى، وفريق الرصد والتقارير، بكوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددها 35 شابا.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد أطلقت أعمال المركز بتطوير هوية الحج "بسلام آمنين" بشكل يعكس اهتمام المملكة بسلامة الحجاج وأمنهم، فيما أعدت دليلا إرشاديا يتضمن المعلومات الخاصة باستخدام الهوية التى تمكن جميع الأجهزة والجهات من الاستفادة منها.