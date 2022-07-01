أبو الغيط يستقبل مبعوثا خاصا من الرئيس الصومالى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، النائب عبدالرحمن عبدالشكور، مبعوث الرئيس الصومالى الخاص لشئون الإنسانية والجفاف، وذلك بمقر إقامة أبو الغيط فى بيروت التى وصل إليها ظهر اليوم الجمعة، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى التشاورى العربى الذى يعقد بالعاصمة اللبنانية غدا السبت.





وقال جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام، إن المبعوث الرئاسى سلم أبو الغيط رسالة من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، تتناول المخاطر الشديد لأزمة الجفاف فى منطقة القرن الإفريقى، والتى تعد الصومال من أكثر البلاد تأثرا بها، حيث تهدد المجاعة أكثر من 7 ملايين شخص، نتيجة قلة هبوط الأمطار خلال ثلاثة مواسم متتالية، ما سبب موجات كبيرة من النزوح الداخلى.

ونقل المتحدث عن الأمين العام تأكيده خلال اللقاء على ما توليه الجامعة من اهتمام بالغ بقضايا الجفاف فى القرن الإفريقى، موجها الشكر للرئيس الصومالى على ثقته فى الجامعة العربية، ومتعهدا بعمل أقصى جهد ممكن لتنبيه الرأى العام العربى والعالمى للمعاناة الصعبة التى يكابدها أبناء الصومال جراء التغيرات المناخية فى منطقة القرن.

وكان أبو الغيط قد وجه نداء قبل عدة أيام ناشد خلاله المجتمع الدولى والجهات المانحة الالتفات إلى المأساة الخطيرة التى يعانى منها أبناء الصومال، حيث تعهد الأمين العام للجامعة العربية الاستمرار فى حشد التأييد لهذه القضية المهمة، سواء على الصعيد العربى أو الدولى.