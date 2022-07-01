العالم اليوم - بسب حساء.. روسيا تدين "النزعة القومية الأوكرانية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 10:18 مساءً - دانت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، الثقافة المرتبطة بحساء البورش الأوكراني على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر، معتبرة أن ذلك يعكس "النزعة القومية الأوكرانية".

وبورش هو حساء مصنوع من الشمندر، وعادة ما يتم تقديمه مع الخبز أو لفائف الثوم.

وتسببت المبادرة الأوكرانية في إزعاج في روسيا، حيث يتم إعداد هذا الطبق أيضا، رغم اعتراض كييف على نسب موسكو الطبق إليها.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تلغرام: "إذا كانت هناك حاجة لنشرح للعالم ما هي القومية المعاصرة في نظر كييف، أود أن أذكر هذه الحقيقة: الحمص والأرز البيلاف معترف بهما كأطباق وطنية في عدد من البلدان".

وتابعت: "إضفاء الصفة الأوكرانية ينطبق على كل شيء"، متسائلة: "ماذا بعد ذلك؟ هل سيُعترف بالخنازير منتجا وطنيا أوكرانيا؟"، وفق ما كرت وكالة فرانس برس.

وكان مقرر لجنة تقييم الملف الأوكراني في اليونسكو، بيير لويجي بيتريلو، قد قال في وقت سابق الجمعة: "وجود هذا الحساء (...) ليس في خطر بحد ذاته، لكن التراث الإنساني والحي المرتبط بالبورش هو المعرض بخطر مباشر، بفعل تعطل قدرة السكان على ممارسة ونقل تراثهم الثقافي غير المادي بشكل خطير، جراء النزاع المسلح، لا سيما بسبب التهجير القسري للمجتمعات".

وكانت أوكرانيا قد قدمت طلبا في منتصف أبريل، لإدراج ثقافة هذا الحساء في قائمة التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر، معتبرة أن أن العملية الروسية في البلاد في 24 فبراير، وأشهر القصف التي نتجت عن ذلك، تهدد "قابلية الاستمرار" لهذا الطبق وكل التقاليد المحيطة به.

وأوضح بيتريلو أنه "بسبب الحرب لم يعد السكان قادرين على تحضير، أو حتى زراعة الخضروات المحلية اللازمة لتحضير البورش".

وتابع: "لا يمكنهم حتى الاجتماع معا لإعداد البورش، مما يقوض الجوانب الاجتماعية والثقافية، وبالتالي، فإن انتقال هذا العنصر أصبح في خطر".

كما أشار إلى أن "النزاع المسلح يدمر البيئة والحيوانات والنباتات"، وقرر أنه "لكل هذه العوامل، من الضروري إجراء حماية عاجلة لهذا العنصر".

ورحب وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، بإعلان اليونسكو، قائلا: "النصر لنا في حرب البورش". وكتب على حسابه على تلغرام أن أوكرانيا "ستنتصر في حرب البورش وفي هذه الحرب"، في إشارة إلى الصراع مع روسيا.

ولفت إلى أن أوكرانيا ستشارك وصفة حساء الشمندر هذا مع جميع البلدان المتحضرة، "وحتى مع الدول غير المتحضرة أيضا، بحيث يكون لديهم على الأقل شيء خفيف ولذيذ وأوكراني".