working link موقع نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول في العراق epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم

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موقع نتائج الثالث المتوسط 2022 وزارة التربية والتعليم، نتابع معكم عبر موقعنا نتائج الثالث المتوسط التمهيدي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وفق آخر تصريحات وزارية صادرة عن إعلان نتائج المتوسط الثالث بالعراق أنهى الطلاب امتحاناتهم على مستوى كافة المحافظات العراقية، وقد جاءت الامتحانات متوافقة مع كافة الطلاب بما يعطي الفرصة الأكبر لكافة الطلاب في المستوى المتوسط للنجاح والتفوق وبدرجات عالية، وقد أعلنت وزارة التربية ِأن النتائج سوف تكون متوفرة أمام طلاب الثالث المتوسط خلال الفترة المقبلة، حيثُ يمكنكم تحميل نتائج الثالث متوسط 2022.
نتيجة الثالث المتوسط 2022
أكدت مصادر بوزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط التمهيدي الخارجي للعام الدراسي 2022 أن الامتحانات تتم على مستوى بغداد الكرخ الأولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الأولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ذي قار نينوى المثنى ديالى الأنبار كركوك البصرة صلاح الدين بابل القادسية النجف واسط كربلاء ميسان، وتم عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات من خلال اللجان المركزية لتصحيح أوراق الامتحانات بشكل رسمي ، حيث تعتبر شهادة الثالث متوسط من اهم الشهادات الرسمية التي يحصل عليها الطالب في حياته التعليمية، حيث يتم بعدها الالتحاق بالمرحلة الثانوية بالعراق.
موقع نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موقعها الإلكتروني المعتمد الذي تتم من خلاله رفع كافة النتائج الدراسية بجمهورية العراق الشقيق، حيث يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم العراقي، ثم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة لتكون متاحة أمام جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالعراق وخاصة نتائح الثالث المتوسط التي ينتظر ظهورها كافة الطلاب وأولياء أمورهم خلال الأيام المقبلة، حيث يتم الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي وسيكون على الطلاب الآن اتباع العديد من التعليمات والخطوات من أجل الحصول على النتائج وهي على النحو التالي:
- الدخول عبر شبكة الإنترنت على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .
- الضغط على الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق الدور الاول.
- ثم كتابة الرقم الامتحاني رقم المقعد.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
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