رابط https://fany.emis.gov.eg/ لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

رابط https://fany.emis.gov.eg/ لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، خلال الآونة المقبلة ستظهر وذلك سيكون بموقع الوزارة، وكل طالب يستطيع الاستعانة بالرابط المباشر وهو المخصص للدخول لموقع الوزارة، والذي بواسطته سيكون الطالب قادر على استخراج النتيجة من منزله بشكل إلكتروني وبدون التوجه لمقر المدرسة، ومن خلال ما يلي في هذه السطور المقبلة نتعرف على أهم المعلومات حول طريقة استخراج النتيجة من خلال الإنترنت.

نتيجة الدبلومات الفنية

رابط https://fany.emis.gov.eg/ لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

أوضح د. محمد مجاهد أن نتيجة الدبلومات الفنية ستكون خلال تلك الأيام القادمة متاحة ومعلن عنها بشكل رسمي، حيث تكون النتيجة متاحة على موقع الوزارة وذلك بعد أن يقوم الطالب بعمل خطوات بسيطة تساعد في استخراج النتيجة بكل سهولة، وفيما يلي نوضح أهم الخطوات التي يوضحها موقع التعليم، والتي من خلالها سيكون من السهل الحصول على الكشف الخاص بدرجات كل طالب حيث تعتبر النتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية من أكثر ما يتم البحث عنه خلال تلك الفترة، وذلك بعد أن أكدت الجهات المسؤولة أن الاستخراج للنتيجة سيكون عن طريق الإنترنت، ومن خلال تصريحاتهم تبين أن مختلف الأعمال السابقة على الظهور للنتيجة قد تمت بالفعل، وتم رصد النتيجة ومختلف درجات طلبة الدبلومات الفنية على أن يكون الظهور ببداية أيام شهرنا الجاري يوليو 2022 م، ومن الممكن أن يتم الاطلاع على النتيجة من خلال متابعة هذه الخطوات المقبلة، والتي تتم بالكامل عن طريق الموقع الخاص بوزارة التعليم، وبالتحديد في داخل القسم الخاص بالتعليم الفني، ومن خلال تلك الخطوات تظهر تفاصيل النتيجة كاملة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

تظهر التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوي الفني الصناعي وكذلك التجاري والزراعي والتعليم الفندقي على الموقع الوزاري المصري للتعليم، ومن خلال القيام بالخطوات القادمة يكون من السهل استخراج بيانات نتيجة كل طالب كاملة، والخطوات تكون كالتالي: