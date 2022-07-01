نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني تجارة – صناعة – زراعة برقم الجلوس في المقال التالي
كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول برقم الجلوس فقط تم الإعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بأن جميع نتائج الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة من الآن، ويتمكن جميع الطلاب والطالبات من الاستعلام عنها بشكل إلكتروني دون أن يحتاج للذهاب للمدرسة، وعلى أن يتم هذا طبقًا لكافة البيانات التي يطلبها منك الموقع التي أعلنت عنه الوزارة، ومن أهم هذه البيانات رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتابعونا للتعرف على المزيد من التفاصيل.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022
من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وتكون متاحة أمام الجميع في الساعات القادمة، حيث أنه قد تم الإعلان رسميًا من قبل الجهات المسؤولة في الوزارة أن النتيجة سوف تكون متاحة أمام الطلاب بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت لجميع الطلاب لكافة الشعب الفنية سواء تجارية أو فنية أو صناعية وزراعية وفندقي خلال أيام من الآن وقبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وعلى أن يكون خلال موقع بوابة الدبلومات الفنية المصرية 2022، ليكون ذلك هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يتم عن طريقه الحصول على كافة نتائج الطلاب.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس
يتمكن الآن جميع الطلاب التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 من خلال رقم الجلوس بطريقة إلكترونية، وهذا بعد أن تم توفير الموقع الإلكتروني المفعل الذي يتم من خلاله الحصول على النتيجة دون أن يحتاج للذهاب للمدرسة، وقد جاءت ذلك الخطوات للحصول عن النتيجة تتمثل في الآتي:ـ
- في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- من ثم الولوج للموقع وسوف يظهر أمامك الكثير من الخدمات التعليمية الموجودة في الموقع.
- عليك باختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2022.
- يطلب منك الموقع إضافة بعض البيانات منها رقم الجلوس والرقم القومي وغيرها.
- بعد إضافة جميع البيانات عليك بالضغط على خانة استعلام.
- سوف يظهر لك كشوفات النتيجة والمجموع والتقديرات والنسبة المئوية بعد أن يتم اعتمادها رسميًا على الموقع.
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