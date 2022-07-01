نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول،، يبحث جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية على النتيجة، حيث انتهت امتحانات الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية في بداية شهر يونيو الجاري، وعقب الانتهاء من أداء الإختبارات تم نقل أوراق الامتحانات إلى الكنترولات التى بدأت عمليات التصحيح وقد أوشكت على الانتهاء ورصد الدرجات النهائية، ولكن مازالت عمليات التصحيح جارية لرصد الدرجات النهائية للطلاب بدقة وتجنب الأخطاء، كما صرحت وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة سوف تكون متاحة خلال أيام قليلة على الموقع، ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال موقع الوزارة أو موقع الإدارة التعليمية التابع لها كل طالب، لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية.

رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول

يريد آلاف من طلاب الدبلومات الفنية معرفة كيفية الحصول على النتيجة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم بأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال نهاية شهر يونيو الجاري، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس والاسم، حيث تأخرت النتيجة لأنه مازالت عمليات التصحيح ورصد الدرجات مازالت مستمرة، تنفيذاً لتعليمات الوزارة بضرورة تحري الدقة والحذر أثناء تسجيل درجات الطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني المتاحة على جوجل، كما يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، فقد أتاحت التكنولوجيا لجميع طلاب المراحل التعليمية الحصول على النتائج من بعد دون الذهاب إلى المدارس، ونظراً لاقتراب الإعلان عن النتيجة عبر جميع المواقع الإلكترونية يبحث جميع طلاب الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية على طريقة الاستعلام عن النتيجة، والتى تتمثل في الآتي.

الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول على بوابة الدبلوم الفني.

يتم فتح الموقع وتحديد التخصص دبلوم صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي.

بعدها يتم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس وكافة البيانات المطلوبة.

لابد من التأكد من جميع البيانات التى قام الطالب بتسجيلها للحصول على النتيجة حتى لا يحدد الموقع له خطأ في النتيجة.

بعد التأكد من صحة البيانات المكتوبة يتم الضغط على عرض النتائج.

يمكنك الاطلاع على النتيجة الخاصة بك بالاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

نتيجة الدبلومات الفنية نتعرف على تفاصيلها من خلال الآتي، حيث يبحث مختلف الطلاب عن أهم المعلومات التي تتعلق بظهور النتيجة، حيث أعلنت الجهات المعنية بالتعليم أن النتيجة خلال تلك الفترة تكون بصدد الظهور، وذلك فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة على أن يتم رفع الكشوف الخاصة بها خلال ساعات قليلة من الآن

صرحت وزارة التعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية سيتم اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تعتبر مختلف التفاصيل الخاصة بها هي الأكثر بحثا خاصة بعد أن مضى على اختبارات النظامين للتعليم الفني قرابة الثلاثة أسابيع، ومنذ تلك الفترة والطلاب مترقبين لظهور نتائجهم، وقد أشار المسؤولون فيما يتعلق بموعد ظهور النتيجة أنه سيكون خلال الفترة المقبلة

والإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية يتم الدخول الي بوابة التعليم الفني ثم القيام بكتابة مختلف البيانات المطلوبة ومنها الاسم ورقم الجلوس، والتخصص ونظام الدبلوم، ينبغي على الطالب أن يتحقق من مختلف المعلومات أو البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة، بعد ذلك يتم النقر على الزر عرض النتائج، وخلال لحظات قليلة يكون الطالب قد حصل على مختلف الدرجات الخاصة عن كل المقررات الدراسية التي قد تم اختباره فيها كما يستطيع الطالب أن يقوم بالنقر على مربع طباعة النتيجة للاحتفاظ بالمستخرج الرسمي من النتيجة والذي فيه إثبات نجاح الطالب في تلك المرحلة حيث أن هذه المرحلة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للطلاب كما أنه مازال البحث مستمر عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية والحصول على النتيجة وكيفية الاستعلام عنها بخطوات سهلة وسريعة