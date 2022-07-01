خطوات تنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto V (GTAV) إصدار 2022 والحد الأدني لمتطلبات تفعيل جراند ثفت أوتو

خطوات تنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto V (GTAV)، تميزت لعبة جراند ثفت أوتو بالكثير من التحديثات التي لم يوجد مثلها ، مابين جميع الألعاب الإلكترونية الأخري ، فاذا كنت أحد الباحثين عزيزي القاريء ، عن طريقة أمنه لتحميل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto V (GTAV) ، كل ماعليك هو متابعه الأسطر القلية القادمة .

خطوات تنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto V (GTAV)

يعلمك هذا المقال كيفية تثبيت Grand Theft Auto V (GTA V) على جهازالايفون أو الاندرويد الخاص بك. كل ما عليك هو تطبيق الخطوات التالية:

قوم بتوصيل هاتفك بشبكة الانترنت بجودة عالية لكي تتمكن من انجاز عملية التحميل اسرع . اذا كان هاتفك يحمل نظام الاندرويد قوم بفتح متجر جوجل بلاي للبحث عن تحميل لعبة جراند ففت أوتو . ومن هاتفك الايفون قوم بفتح ابل استور للبحث عن اللعبة . أفتح الخانة المخصصة لعملية البحث علي تلك التطبيقات سوا ابل استور أو جوجل بلاي ، وقوم بكتابة تحميل لعبة 5 grand theft auto v الاصلية . أضغط علي كلمة بحث لبدء عملية الوصول الي الصفحة الرسمية ل gta v 5 الاصدار الاخير. بعد أن تصل إلي الصفحة الرسمية للعبة قوم بالضغط علي كلمة تثبيت لعبة gta v الاصلية. سوف تستغرق عملية التحميل والتثبيت بضعة دقائق أنتظر قليلا حتي تتمكن من الحصول علي لعبة gta 5 mobile ، علي هاتفك الاندرويد أو الايفون . بعد أن يتم التثبيت قوم بربط اللعبة بالحساب الخاص بك علي الفيس بوك لديك أو ايميل الجيميل . أذا كنت قد انهيت جميع الخطوات المذكورة عزيزي القاريء الان تهنينا لك يمكنك بدء تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو والاستمتاع بها.

الحد الأدني لمتطلبات تفعيل لعبة جراند ثفت اوتو

(يوصى باستخدام بطاقة فيديو NVIDIA في حالة تشغيل نظام التشغيل Vista OS)

المعالج: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz

الذاكرة: 4 جيجا بايت

بطاقة الفيديو: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10 ، 10.1 ، * 11)

بطاقة الصوت: 100٪ متوافق مع DirectX 10

مساحة القرص الصلب: 65 جيجابايت

مشغل اسطوانات فيديو رقمية

الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا ، المقدمة من خلال موقعنا المتميز ثقفني ، حيث احتوت علي خطوات تنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto V (GTAV) ومتطلبات تفعيلها ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .