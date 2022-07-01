epedu.gov.iq رابط استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

رابط استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول نستعرضه الان مع حضراتكم بعد اجتيار طلاب الصف الثالث المتوسط لامتحاناتهم منذ فترة، لتتزايد البحث في الساعات القليلة الماضية عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث من قبل الطلاب وأوليائهم نظرة لأهمية هذه المرحلة في حياتهم، ورغم تعدد المعلومات المتداولة عن الموعد الرسمي فإنه لحد هذه اللحظة لا يوجد تصريح رسمي بخصوص موعد النتائج من قبل وزارة التربية العراقية، وفي هذا النطاق جمعنا لكم كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022.

رابط استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

بعد الانتهاء من اجتياز طلاب الصف الثالث لامتحاناتهم، والتي أكدت وزارة التربية التربية العربية أنها جرت في ظروف طيبة وإيجابية، وأنه تم أخذ كل الاحتياطات لتأمين سير الامتحانات والوقاية من فيروس كورونا، وقد أكدت من جهة أخرى أنه كل العمليات التي تخص تصحيح الامتحانات تسير في شفافية ودقة تامة، وأشارت أن بعد الانتهاء منها ومراجعتها، سيتم رصد درجات الطلاب وبعد اعتمادها رسميا من وزير التربية سيتم رفعها على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية ثم الإعلان عن النتائج رسميا، ورغم كثرة تداول المعلومات والاستفسارات حول الموعد الرسمي النتائج فإنه لا يوجد أي تأكيد رسمي للموعد ولم يعلم لحد هذه اللحظة عن موعدها، ومن المتوقع أن تكون النتائج مركزية، أي سوف يتم إعلانها في كافة المحافظات العراقية في نفس اليوم، مع العلم أن العام الماضي كان موعد الانتهاء من إمتحانات الصف الثالث المتوسط في 9 أغسطس 2022 وتم إعلان النتائج في 31 أغسطس، ولذلك من المتوقع أن الوقت مازال مبكرا للإعلان النتائج.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

تم توفير رابط رسمي ومباشر للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق من قبل وزارة التربية العراقية وذلك بهدف تسهيل الأمور على الطلاب، ومنع الاكتظاظ والوقاية من فيروس كورونا، و الاستعلام عن نتائجكم فقط عليكم اتباع الخطوات التالية: