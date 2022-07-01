نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول العراق epedu.gov.iq مبروك النجاح

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول العراق التي يترقبها جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال هذه الأيام، لذا نوضح إليكم عبر منصة موقع ثقفني كيفية الوصول إلى نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول بالخطوات البسيطة من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العراقية وعدة طرق أخري.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول العراق

تم الانتهاء من امتحانات الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢م منذ عدة أسابيع قليلة، حيث كانت لجان الامتحانات مؤمنه من كل الأشياء لسلامة الطلاب، فضلاً عن التامين ضد عمليات الغش للحفاظ علي الطلاب والطالبات ذات المستوي الرفيع، والنهوض بهم للأفضل ورفع شأنهم ودولتهم للأمام دائما حيث تمت الأمور كلها بأفضل حال.



رابط الحصول علي نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية انه يتم الحصول علي نتيجة الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢م من خلال عدة مراقع رسمية، منها الدخول على رابط نتائجنا، وكذلك رابط وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq، لكي يتم استخراج النتيجة عند ظهورها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث عراق متوسط الدور الاول ٢٠٢٢م

يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

يتم اختيار قسم النتائج الخاصة بالطلاب.

القيام باختيار نتائج الصف الثالث متوسط.

الدور الاول العام الدراسي ٢٠٢٢م.

قيام الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والنقر علي عرض النتيجة.

سوف يتم ظهور النتيجة فور ظهورها، ويتم معرفة كافة الدرجات في جميع المواد.

متي موعد نتائج الصف الثالث متوسط عراق الدور الاول ٢٠٢٢م

من المعروف انه تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث متوسط عراق الدور الاول ٢٠٢٢م في جميع محافظات العراق، وقد تم تصحيح كراسات الإجابة لجميع المواد بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة، وتم رصد الدرجات والمراجعة بكل دقة وشفافية، حتي يتم مراعاة مصلحة التلاميذ، وانه حتي الآن لم يتم تحديد موعد لرفع النتيجة من قبل الوزارة ليتم الإعلان عن النتيجة حتي الآن بشكل رسمي في ظل الشائعات المتداولة عن تحديد ظهور النتيجة، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسمياً في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022.