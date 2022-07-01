“pdf” نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول. نحن الآن بصدد معرفة نتائج الثالث المتوسط بالعراق بعد آخر تصريح كان من وزير التربية والتعليم العراقي عن اقتراب تاريخ رفع نتائج الطلاب على الموقع الإلكتروني المخصص لمعرفة النتائج، أصبح الآن متوفر في جميع البيوت إمكانية الحصول على نتيجة الثالث المتوسط من خلال التوجه إلى موقع الوزارة الحصول على نتائج الطلاب التي قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوضيح كيفية الدخول عليه، سنقوم بتوضيح خطوات الحصول على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال الدخول على موقع الوزارة بدورنا في هذا المقال.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

الجميع على أعصابهم في محافظات العراق، كبير وصغير في كل بيت يوجد به طالب بالثالث المتوسط ينتظر موعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن رفع نتائج الثالث المتوسط، أصبح الآن من خلال الإنترنت الحصول والاستفسار عن نتيجة الطلاب بجميع مراحلهم الدراسية عن طريق الولوج إلى الموقع المخصص لمعرفة نتائج الطلاب الذي قامت بإنشائه وزارة التربية والتعليم العراقية، وعن طريق الفقرة التالية سيصبح بإمكان كل ولي أمر وطالب الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والحصول على النتيجة بمنتهى البساطة بعد رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة بعد أن يتم اعتماد نتيجة الاختبارات من قبل وزير التربية والتعليم العراقي.

خطوات الحصول على نتيجة الثالث المتوسط بالعراق

سيكون من اللازم على الطالب أن يقوم بإنشاء حساب جديد على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية إذا لم يكون له حساب، لأن هذا سيسرع عملية الحصول على النتيجة، وسيكون من السهل على الطالب الدخول والخروج من الموقع بسهولة.

الخطوات تتمثل في: